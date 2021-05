El principal oficial ejecutivo de LUMA Energy, Wayne Stensby, indicó este domingo que, ante la posibilidad de actos vandálicos, se ha adoptado un plan de seguridad para proteger el sistema eléctrico que el operador tendrá a su cargo a partir del próximo martes.

Stensby, incluso, instó a la ciudadanía a llamar al Sistema 9-1-1 si se percatan de algún acto que pueda afectar el servicio eléctrico y criticó que los futuros empleados de LUMA estén siendo objeto de amenazas o presiones por aceptar trabajar para ese operador.

“Si cualquier persona atestigua vandalismo o cualquier otro acto en la infraestructura eléctrica a través de todo Puerto Rico, les insto encarecidamente a llamar al 9-1-1 y reportarlo a las autoridades pertinentes”, indicó Stensby al tiempo que rechazó que haya abonados sin servicio eléctrico como resultado del proceso de transferencia de equipos y vehículos al operador privado.

Stensby recordó que el sistema eléctrico continúa siendo propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y por ende, del gobierno y la ciudadanía.

Vandalismo y ausencias a granel

Según el director ejecutivo de la AEE, Efrán Paredes Maisonet, este domingo, unos 12,500 abonados de la AEE no tenían servicio.

En una entrevista separada, Paredes Maisonet indicó que el personal de la AEE trabaja en las averías que se han registrado, pero admitió que durante las pasadas semanas y en este fin de semana, en particular, las ausencias han sido la orden del día.

Este domingo, dijo el ingeniero, solo uno de cada tres empleados que trabajan en Operaciones de Campo y que debieron reportarse al turno de las 7:30 a.m. lo hicieron.

“Nuestros empleados son excelentes, no hacen vandalismo, no trabajan así. Pero eso no quiere decir que no haya pasado. Eso pudo haber sido cualquiera”, indicó Paredes Maisonet, al agregar que ha dado instrucciones para que cualquier incidente se reporte a las autoridades.

“Hemos tenido situaciones de hurto de cobre y se han robado cajas de fusibles y eso, pero es algo que pasa con frecuencia, no puedo adjudicarlo a este proceso de transición”, agregó el ingeniero.

Paredes Maisonet sostuvo que, a la fecha, solo tiene conocimiento de un acto de vandalismo que se produjo en Utuado y donde desconocidos dañaron cinco camiones de la AEE.

El número de abonados sin servicio este domingo ni siquiera representa el 1% de los clientes de la AEE, pero durante la semana, cerca de 40,000 abonados llegaron a quedarse sin servicio y durante el fin de semana pasado, diversos sectores en el área metropolitana llegaron a estar más de dos días sin luz.

LUMA se defiende

Durante los pasados días, la AEE comenzó un proceso de recogido de equipos, vehículos, materiales y otra propiedad que pasará a manos de LUMA como parte de lo establecido en el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (O&M) pactado hace aproximadamente un año entre el consorcio propiedad de Quanta Services y ATCO Ltd. y la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP).

Reportes periodísticos y comentarios en redes sociales, que reseñan expresiones de empleados de la AEE, plantean que como resultado de ese proceso, los trabajos para restaurar el servicio se han visto afectados.

“Es una mentira, no es cierto”, contestó Stensby a El Nuevo Día cuando se le preguntó si los problemas para restaurar el servicio eran culpa de LUMA. “Ellos deben culparse a sí mismos y deben tomar responsabilidad y rendir cuentas por sus propias acciones”, agregó el ejecutivo sin aclarar a quiénes se refería.

“Hemos estado trabajando, preparando planes robustos y hemos estado trabajando en todos los niveles del gobierno de Puerto Rico, de las autoridades de ley y orden de Puerto Rico y (las autoridades) federales para tener un plan robusto para el 1 de junio”, agregó el ejecutivo.

“Simplemente no está bien que haya personas infringiendo la ley, tener vandalismo, tener sabotaje. Nuestros futuros empleados han estado encarando conductas inapropiadas en los pasados meses, pero esto ciertamente ha incrementado en las pasadas semanas y no lo vamos a aceptar o tolerar”, indicó Stensby sin ofrecer detalles adicionales.

350 celadores de cara a la temporada huracanes

En una sesión con periodistas, Stensby lamentó que en las pasadas semanas, se haya intensificado el número de interrupciones del servicio eléctrico, pero sostuvo que a partir del próximo martes, el día de trabajo arrancará precisamente buscando restablecer el servicio a quienes no lo tengan.

“Hay un número significativo de clientes que han tenido interrupciones (de servicio), especialmente en las pasadas dos semanas... Hemos estado trabajando de cerca con la AEE para que puedan atenderse esas interrupciones lo mejor posible. No queremos entrar en junio con una acumulación grande de interrupciones, pero será lo que será. Pondremos todos los recursos para atender esas interrupciones y llevar los niveles de servicio a donde deben estar”, sostuvo Stensby.

Stensby sostuvo que a pesar de que el número de clientes sin servicio en los pasados días podría considerarse un evento mayor, en el día a día de la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico, manejar volúmenes altos de abonados sin servicio es algo “ordinario”.

“Desde nuestro punto de vista, eso (un alto número de clientes sin servicio) no es para nada, ordinario. Vamos a tomar esfuerzos adicionales para atender esas interrupciones”, aseguró Stensby.

De otra parte, a preguntas de la prensa en torno a la capacidad de LUMA ante el inicio de la temporada de huracanes, Stensby aseguró que la organización está lista para actuar en caso de que se produzca un desastre.

Al presente, LUMA ha reclutado unos 350 celadores de línea, una cifra que a juicio del ejecutivo, sería suficiente para responder a una emergencia. A ese número se agregarían al menos otros 1,800 empleados para trabajar en distintas áreas, explicó Stensby.

Luego de que El Nuevo Día revelara detalles del plan de respuesta de emergencia de LUMA contempla preparativos para responder a un huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simposon, el ejecutivo explicó que las contingencias adoptadas por LUMA consideran un evento de esa categoría como escenario base para articular su respuesta.

“¿Tener 350 celadores es suficiente? Sí, 350 son suficientes. Se ha hablado muchísimo de la cantidad de empleados, pero pienso que lo importante es entender que esto también es un ejercicio de tener los equipos correctos, las herramientas y el adiestramiento correcto para que la gente de LUMA pueda trabajar eficiente y efectivamente”, dijo Stensby.