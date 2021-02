El abogado Edgardo “Gary” Pérez Viera, quien fungió como el fiscal investigador en el segundo proceso de vistas públicas en el Senado sobre el caso del Cerro Maravilla, falleció ayer, miércoles, por complicaciones de salud, según confirmó el ex juez superior y del Tribunal Apelativo, German Brau.

Pese al importante legado que Pérez Viera dejó, tanto por su labor en la práctica privada como en las investigaciones del Cerro Maravilla, Brau lo recuerda como un amigo cercano y “una persona esencial para todo el que lo conoció”.

“En su carácter humano, fue una persona muy especial, era la pega de distintos grupos. Fue una persona que siempre se ocupó de todo el mundo y fue una persona muy comunicativa de sus emociones y preocupado por los demás. De hecho, se preocupaba por los demás cuando él no estaba bien”, sostuvo Brau via telefónica.

Brau explicó que ambos cursaron estudios universitarios juntos y contó que sus primeros pasos a nivel universitario fueron en el departamento de ciencias naturales.

“Gary y yo nos conocimos en la universidad y estudiamos juntos. Fue una historia curiosa porque ambos estudiamos ciencias naturales y dimos un brinco muy excepcional de las ciencias naturales a la facultad de derecho. Nosotros dos y el hoy juez federal Pedro Delgado fuimos los únicos de nuestra generación que nos fuimos de ciencias naturales y acabamos en la facultad de derecho”, añadió el retirado juez.

Pérez Viera ejerció funciones en la práctica privada y luego se unió al bufete del abogado Marcos Ramírez, quien servía de asesor legal del expresidente del Senado Miguel Hernández Agosto. Luego de que el fiscal, abogado y futuro exsecretario del Departamento de Justicia, Héctor Rivera Cruz, lideró el primer proceso de vistas públicas, Hernández Agosto designó a Pérez Viera como fiscal investigador para una segunda investigación en la fase de planificación y encubrimiento entre 1991 y 1992.

Tanto Rivera Cruz como Pérez Viera desmenuzaron los hechos del asesinato, el 25 de julio de 1978, de los activistas independentistas Carlos Enrique Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado a manos de miembros de la Policía que los emboscaron en el cerro Maravilla.

Un total de diez policías fueron acusados y encontrados culpables por perjurio, destrucción de evidencia y obstrucción a la justicia. Cuatro de los oficiales también fueron encontrados culpables por asesinato en segundo grado.

Más allá del caso Maravilla

Sin embargo, Brau enfatizó que la vida de Pérez Viera fue mucho más que su aportación al proceso investigativo del caso Maravilla.

“Tuvo una carrera muy destacada, y aunque estuvo cercano a procesos políticos intensos, supo separarse de esos procesos y hacer las cosas que hacemos los abogados. El país perdió a una persona especial, no solo por sus aportaciones profesionales, sino por su capacidad y carácter como ser humano. Yo lo describo como una persona esencial, poseía un carácter humano muy especial y que no es común”, enfatizó Brau.

Por su parte, el abogado y expresidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Marco Antonio Rigau, lamentó la muerte de Pérez Viera, a quien describió como una persona de integridad absoluta.

“Fue muy buena persona, íntegro y un caballero. Sencillamente siento una gran pena por su fallecimiento. Mi relación con Gary siempre fue muy buena y lo siento mucho porque fue una persona honesta y honorable. Gary trabajó conmigo por cuatro años mientras presidí la Comisión de lo Jurídico y siempre fue muy correcto en todo. Nunca ni sugirió, ni aceptó nada incorrecto o indebido. Y cuando digo nunca, es nunca”, puntualizó el letrado.

“Gary siempre fue un excelente investigador, exhaustivo, y un excelente jurista. Estoy seguro que todo el que lo conoció y todo el que trabajó con él tendrá, exactamente, la misma opinión. Esa era su manera de ser”, añadió Rigau.

Por su parte, el profesor de ciencias políticas e historia del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana, el doctor Néstor Duprey Salgado, también laboró de cerca con Pérez Viera y resaltó que Puerto Rico perdió a un gran ser humano, abogado e investigador.

“Lo conocí mientras fui director ejecutivo de la Comisión de lo Jurídico y siempre lo recordaré como un profesional abnegado, dedicado a la defensa del derecho en su más amplia definición y un perenne buscador de la justicia. Laborioso, humilde, inteligente y, sobretodo, con un compromiso con el deber más allá de toda duda. Puerto Rico pierde no solo a un gran jurista, sino a un gran patriota y defensor de los derechos de los más humildes”, recalcó Duprey Salgado.

“Fue una persona humilde y muy dedicado. No tenía hora de salida en su trabajo y estaba atento a todos los detalles. Poseía una mente inquisitiva brillante, y en su carrera supo lidiar con tantos caracteres fuertes y disímiles que interactuaron con el durante esa investigación. Hay que recordar que había un ambiente político bastante encrispado en torno a esa investigación; el gobernador Carlos Romero Barceló estaba activo en la política, era candidato a comisionado residente por el PNP y todavía era una figura de mucho arraigo. El partido Popular tenía el control del Senado y había una dimensión política del asunto, más allá de la búsqueda de la verdad. Pero Gary pudo lidiar muy bien con eso, manteniendo el apego a las reglas de la investigación y no permitió que se utilizara para propósitos partidistas”, explicó.

Entretanto, el exsenador Antonio Fas Alzamora, quien fungió como secretario de la Comisión de lo Jurídico en ambos ciclos investigativos del caso Maravilla, también reconoció a Pérez Viera como un gran abogado e investigador.

“Hizo una gran labor como miembro de la Comisión de lo Jurídico y tuvo una participación de excelencia y muy importante. Era una persona muy sencilla, cortés, de modales excelentes y de trato afable. Me apena mucho enterarme de la muerte de Gary. Donde quiera que me veía me saludaba y daba gusto hablar con él. Era todo un caballero”, sostuvo Fas Alzamora.