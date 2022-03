“Agradezco que hay justicia para mi hijo”.

Con esas palabras, María Matías, madre del exboxeador Héctor “Macho” Camacho Matías, asesinado junto a su amigo de la infancia el 20 de noviembre de 2012, agradeció el proceso de las autoridades que culminó hoy con la determinación de causa para arresto contra cinco implicados en el crimen.

“Ya estoy tranquila. Tengo el dolor, porque eso no se me va a quitar, pero siento agradecimiento con ellos. Me consiguieron y me dieron la justicia, eso era lo que yo quería”, sostuvo desde el Departamento de Justicia, donde se celebró una conferencia de prensa para dar detalles sobre el caso.

A Wilfredo Rodríguez Rodríguez, Juan Figueroa Rivera, Luis Ayala García, Jesús Naranjo Adorno y Joshua Méndez Romero les radicaron 27 cargos, entre ellos por conspiración y asesinato en primer grado.

En la noche de los hechos, Camacho Matías se encontraba en el lado del pasajero de un automóvil y aguardaba por su amigo, Adrián Alberto Mojica Marrero, tras salir del negocio Azuquita en la carretera PR-167 cuando desconocidos se acercaron al vehículo y abrieron fuego contra ambos.

Mojica Marrero murió en la escena, mientras que Camacho, quien fue campeón en tres divisiones de los principales organismos de boxeo, falleció cuatro días después en el hospital de Centro Médico.

La madre recordó la larga espera y lucha que dio para que las autoridades locales no abandonaran la investigación del asesinato del púgil.

“Esperé 10 años. Me pasaba de cuartel en cuartel buscando la justicia de mi hijo. Yo no paraba. Venía de Nueva York, me pagaba el pasaje y estaba dos y tres meses en los cuarteles, buscando la justicia para mi hijo”, rememoró.

Asimismo, tomó unos minutos para destacar las bondades de “Macho” Camacho Matías.

“El mundo entero quería mucho a Macho. Macho se dejó querer de todo el mundo. Ese nene es buen, buen hijo. Conmigo, si una estrella yo le pedía, ese nene me buscaba la estrella. De chiquito fue un buen, buen hijo”, aseguró.

Aunque el proceso judicial aún comienza y la vista preliminar del caso se celebrará el 24 de marzo, la progenitora se mostró satisfecha la etapa en la que se encuentran los proceso.

“Puedo dormir en paz, puedo comer y tomarme una tacita de café por la mañana”, dijo con una sonrisa.

Por su parte, Héctor “Machito” Camacho, hijo del expúgil asesinado, reconoció que “no es un caso fácil” y que en varias ocasiones estuvo “frustrado” con las investigaciones realizadas por el Negociado de la Policía y el Departamento de Justicia.

Minutos antes, a las afueras del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, “Machito” Camacho agradeció el trabajo de las autoridades por esclarecer el caso casi una década después.

“Están trabajando como si fuese un caso nuevo. Le doy gracias a ellos. En principio no tenía mucha fe sobre el caso y ahora gracias a Dios, vamos pa’ alante ahora”, dijo.

Asimismo, aseguró que, aunque él se “alejó” del caso, su mamá nunca se rindió en la búsqueda para hallar a los responsables.

Contra todos los sospechosos se encontró causa probable para arresto por cargos de conspiración y asesinato en primer grado. Mientras, Rodríguez Rodríguez, Ayala García y Méndez Romero también enfrentan dos acusaciones por portar y disparar un arma de fuego y un cargo por incumplimiento de la Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero.

“Los casos se radican cuando tengamos la prueba para sostener la convicción más allá de duda razonable”, justificó la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Jessika Correa González.

Dos de los imputados, Naranjo Adorno y Méndez Romero, habían sido detenidos días posteriores al crimen, cuando se les encontró guiando una guagua idéntica a la que se observó huyendo de la escena. Sin embargo, en aquel entonces, la fiscalía de Bayamón no radicó cargos por falta de evidencia.

“No es lo mismo tener información que tener evidencia para probarlo más allá de duda razonable. En aquel momento teníamos la información, pero no se contaba con la evidencia que tenemos en el día de hoy”, mencionó la fiscal Janet Parra Mercado, quien dirige la División de Crimen Organizado y Drogas de Justicia.