Sobre una decena de maestros y varios exalumnos del Colegio Espíritu Santo—que anunció su cierre tras 80 años de servicio— denunciaron hoy, viernes, ser engañados por la institución luego de que la administración les notificara en una carta anoche que no les iban a pagar las vacaciones del mes de julio después de haberles prometido que así sería.

“Tenemos familias, deudas que pagar y somos todos profesionales. Es una falta de respeto a la profesión del maestro. El deseo de luchar con este colegio era increíble y nos troncharon todas esas ilusiones. Esto es un incumplimiento de contrato porque eso está ahí. Para mí, esto es un robo a mano armada”, sostuvo Debbe Garrison Vargas, la principal del colegio en el que trabajó por 38 años.

La también maestra de Inglés explicó que recibieron una carta del director del Colegio Espíritu Santo ayer en la noche notificándoles que no les pagarían las vacaciones, que era un equivalente, y que podrían pasar por su expediente personal, una carta de cesantía, una carta de recomendación y otros documentos del seguro.

La facultad debía estar allí a las 9:00 a.m. para recibir lo acordado. Sin embargo, después de esperar por más de tres horas bajo el sol, ninguna persona de la administración les recibió en la entrada de la institución.

“Durante meses, hemos buscado alternativas para resolver la crisis económica que nos aqueja; pero ha sido infructuoso y como director del Colegio Espíritu Santo, es mi responsabilidad notificarles, que no será posible cumplir con el pago sus vacaciones pues no contamos con el dinero y no sabemos cuándo podrá ser”, lee la misiva del director, el padre Valeriano Miguélez de la Torre, enviada ayer a los docentes.

El Nuevo Día intentó contactar al padre Valeriano Miguélez de la Torre y a la encargada de Recursos Humanos del colegio, Hilda Vélez, pero no respondieron llamadas y la parroquia Espíritu Santo, en Hato Rey, estaba cerrada.

A finales de mayo, después de las tres graduaciones, fueron notificados de que el colegio católico cerraría sus puertas debido a no tener los recursos económicos para seguir operando. El 31 de mayo, les enviaron una carta a los empleados, en la que les indicaban que el 1 de julio les iban a pagar el cheque de vacaciones.

“He dado mi vida entera por este colegio y no me arrepiento. Tengo excelentes maestros, estudiantes y padres muy cooperadores y de buen corazón. Estamos aquí porque se nos citó ayer, a las 10 de la noche, a través de una carta para recoger unos documentos. (...) ¿Qué paz vamos a tener si en esta carta está diciendo que no nos van a pagar julio?”, explicó Garrison Vargas al leer el documento.

Otro maestro del Colegio Espíritu Santo que aportó más de una tercera parte de su vida fue Luis Valentín Pérez, de 70 años. El docente aún educaba en la institución bajo un trabajo a medio tiempo dando clases de Ciencias y Matemáticas a los estudiantes de superior porque lo que recibe del Seguro Social no era suficiente.

“Es horrible porque en los dos meses pasados he tenido solo un salario de $700. Yo padezco de ataques de pánico y ayer no dormí. Físicamente, he tenido problemas y está evidenciado por médicos, y todo por la ansiedad y por el trato injusto”, denunció el maestro.

En los últimos cinco años, Valentín Pérez detalló que la administración le bajó el sueldo consistentemente. “Me ganaba $1,600, y acabé en $625 mensual, que eran quincenitas de $312″, indicó.

Los maestros reunidos frente al Coliseo del Colegio Espíritu Santo señalaron que la administración no auscultó todas las alternativas junto a la comunidad escolar y los exalumnos para salvar la institución que educó a decenas de generaciones por 80 años.

“Usaron la matrícula y se olvidaron de los fondos que tenían que tener guardados un fondo para pagar las vacaciones de los maestros”, insistió Valentín Pérez, que ha trabajado en el magisterio por 47 años, más de la mitad en este colegio católico.

Madres y padres exigen la auditoría del colegio

Del mismo modo, madres y padres han denunciado que el colegio católico les debe dinero de los anuarios de sus hijos, que estaba incluido en la matrícula que pagaron al iniciar el semestre. Exigieron la auditoría del colegio por la Arquidiócesis de San Juan ante denuncias de infracciones en los servicios.

“A los padres nos deben dinero de anuarios entre $225 a $75 a cada familia. Sería fabuloso que se diga toda la verdad de lo que sucedió. A ese colegio lo deben auditar. Eso lo cobraban con las matrículas por lo que está obligatorio”, compartió Marianne Camacho, madre de un estudiante que se graduó de octavo grado.

Indicó que, en marzo, les habían dicho a los padres que iban a aumentar los costos (un 40% en la matrícula y un 21% en la mensualidad). Además, les aseguraron que la institución educativa no iba a cerrar y que tenía hasta el 13 de julio para matricular a sus hijos.

“Anuncian un cierre cuando ni siquiera habían cerrado el proceso de matrícula. Regularmente, muchos padres tenían miedo por los rumores de cierre, y, en vez de matricular temprano, terminaban pagando las matrículas en agosto. También, (no pagaban temprano) por miedo a que se quedaran con nuestro dinero”, explicó Camacho.

Representantes de los exalumnos del Colegio Espíritu Santo también llegaron a los portones de la institución para expresar su solidaridad con los maestros cesanteados. El exalumno Humberto José Buitrago Huertas, portavoz del Comité Timón Salvar CES (Colegio Espíritu Santo), indicó que le hicieron una propuesta a la Arquidiócesis de San Juan para que esa fundación “pudiera tomar las riendas del colegio”.

La propuesta iba dirigida por un grupo de exalumnos, padres y maestros beneficiados por la educación católica de Puerto Rico para crear una fundación y ayudar a la institución a continuar operaciones. No obstante, Buitrago Huertas explicó que no recibieron respuesta y que no dieron alternativas.

“Estamos en solidaridad por esta tristeza de estos servidores de la educación católica que es única. Ellos dieron día a día de sus vidas muchos años para poder darle a los estudiantes una educación moral y de ética. Nos da mucha tristeza de lo que está pasando”, dijo Buitrago Huertas.