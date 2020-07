Para Gianna del Mastro, la lucha en la calle no es nueva. Quizás muy pocos recordarán su rostro, pero, de seguro, muchos aún conservan la imagen de aquella mujer que la noche del 22 de julio de 2019 se detuvo frente a una línea de efectivos de la Policía y con cacerola en mano gritaba: “marchando, machando, to’ el mundo vamos marchando”.

Del Mastro, regresó hoy a las calles adoquinadas del Viejo San Juan, esta vez para exigir la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez. Llegó con su cacerola ya un poco maltrecha. El último año ha sido intenso. La olla perdió el mango y en el fondo tiene la marca de un cucharón.

“Que tengas un cumpleaños muy feliz Wandita, por todas las cosas que no has hecho por el país, lamentablemente. Ella decía que no quería estar en el poder y mírala ahora con su súper campaña para continuar ahí, súper irónico “, dijo Del Mastro, quien llevó un bizcocho blanco y rosa que llevaba la frase: “Wanda, renuncia”

Sostuvo que le indigna que sigan las mismas figuras al control del país. Los señalamientos que pesan contra la gobernadora de que pudo haber intervenido para que unos referidos en su contra no fueran presentados ante la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por supuestas irregularidades en el manejo de los suministros para los damnificados en el área sur, no le sorprende.

“El panismo tiene que acabarse. Las personas que llevan ahí décadas tienen que salirse ya. Es hora de para un nuevo comienzo, de mente jóvenes”, dijo Del Mastro, quien indicó que ejercerá su derecho al voto por primera vez en estas elecciones.

“Voy a buscar ese cambio. Lamentablemente no lo veía antes como algo tan importante, sin embargo, ya entiendo que el voto si puede contar”, compartió.

Del Mastro le cantó cumpleaños a la gobernadora junto a otro grupo de jóvenes que ayer ser manifestó en la calle Fortaleza. Otras personas llevaron un segundo bizcocho. Además del tradicional cántico corearon estribillos, como: “Wanda, renuncia y llévate a la Junta”, en referencia al ente federal a cargo de las finanzas del país.

Jorge Colón, de Bayamón, también llegó en reclamo a la renuncia de Vázquez Garced. Lamentó que el “pueblo esté dormido” y que no comprenda que tiene el poder de promover los cambios.

“La gente sigue pensando que no podemos y yo creo que sí podemos…con todos esos alegatos en su contra, ya debía estar afuera, por lo menos sin ejercer. Pero ella sigue gobernando a pesar de violar todas las leyes de país”, expuso el hombre retirado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por 32 años.

“Ellos siguen dándose vida de ricos, sus hijos heredan las posiciones y a nosotros nos quieren quitar las pensiones”, dijo.

Krystal Rodríguez, maestra del sistema privado, llegó también en reclamo a unas mejores condiciones de trabajo para aquellos que día a día tratan de echar el país hacia adelante. Confesó que está desmotivada, aunque ama lo que hace. “Yo quiero seguir enseñando, pero no quiero que me sigan atando las manos. Puerto Rico no va a echar para adelante hasta que la educación no se rectifique”, expresó.

“Los primeros que están mal es el mismo gobierno…me ha desmotivado la desinformación que hay y la poca importancia que se le dan a los maestros”, expuso.

Sostuvo que Vázquez Garced debe salir del cargo porque no representa los valores de pueblo. “Ella no representa lo que somos nosotros, una persona que no defiende la verdad no puede tener un puesto que se carga con honor, es un corrupta”, expresó.