La directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) aclaró hoy, jueves, que no todas las piezas de evidencia enviadas al centro de investigación requieren análisis, en respuesta a un informe de la Oficina de la Contralora que indica que mantienen sobre 76,100 piezas sin procesar.

“Si bien es cierto que existen situaciones que hay que corregir, es importante contextualizar el informe del Contralor en lo que se refiere al análisis de evidencia. No toda la evidencia que se somete, tiene valor analítico o científico pertinente a la investigación para acusar o exonerar a un imputado de delito”, sostuvo en declaraciones escritas.

La funcionaria se refiere a los hallazgos de la auditoría que apuntan que el Laboratorio de Criminalística del ICF mantiene alrededor de 76,128 piezas de evidencia sin analizar, algunas que llevan en los anaqueles del organismo investigativo desde el 1982.

Conte Miller indicó que el ICF comenzó a trabajar en un cernimiento para disponer de toda la evidencia que no requiere análisis por parte de los tribunales o los investigadores porque el caso ha sido resuelto o porque no es útil para su esclarecimiento. “Eso debe bajar ese número de evidencia no analizada, en un 70 u 80 porciento”, señaló.

“Desde que asumí la dirección del Instituto de Ciencias Forenses en octubre de 2019 y advine en conocimiento de los hallazgos preliminares del Contralor, me ocupé de implantar las medidas correctivas de aquellos señalamientos sobre las operaciones del Instituto que requerían acción inmediata”, agregó.

Según el informe de la Contralora, entre las piezas de evidencia sin procesar hay: 28,782 armas de fuego, 13,136 proyectiles, 16,243 casos de sustancias controladas, 2,156 referidos al laboratorio de química forense, 99 consultas por documentos dudosos y 13,638 pruebas de ADN y serología, de las cuales 2,245 responden a investigaciones de agresiones sexuales. Los laboratorios regionales de Ponce y Mayagüez, por su parte, mantenían, entre ambos, 1,548 piezas de evidencia sin procesar.

Por otro lado, la patóloga afirmó que han puesto en marcha medidas correctivas para atender la evidencia que sí debe ser procesada, especialmente aquellas que responden a “safe kits”, ADN y análisis de armas.

La acumulación de evidencia sin analizar es algo que nos tomamos muy en serio”, aseguró. A continuación, las medidas que detalló como parte de los esfuerzos para completar los análisis:

- Completamos 3,408 protocolos (informes) de autopsia

- Se analizaron 318 armas de fuego.

- Se comenzó un proceso de depuración para, eventualmente, entregar a la Policía aquellas armas que no requieren un análisis pericial.

-De 2,00 mil “safe kits” que habían en custodia y que cualificaban para ser analizados, 1,500 fueron enviados al laboratorio de referencia y hemos recibido resultados de 333 y 256 están en proceso de análisis.

- 5,000 perfiles de ADN han sido enviados al laboratorio de referencia en Estados Unidos para análisis.

- Al comienzo de 2020, se contrataron 52 peritos para diferentes disciplinas científicas para nuestros laboratorios. De esos, ocho son peritos de ADN que están en adiestramiento. Esto unido a la automatización del proceso de análisis, agilizará el análisis de evidencia.

- Se adquirió equipo para automatizar los análisis de ADN. El equipo está en el proceso de validación y esperamos que comience a funcionar en 15 días.

- Se contrataron 8 investigadores forenses que ya recibieron su adiestramiento y están listos para investigar escenas.

- Se compró una cámara tridimensional que reduce el tiempo de análisis de escena.

- Se contrataron transportistas que apoyan a los investigadores en el traslado de cadáveres. Esto nos ayuda a reducir el tiempo que permanece el cadáver en una escena y los investigadores se concentran en su trabajo que es la investigación.

- Próximamente se reclutaran cinco balísticos y cinco químicos.

“Nuestros esfuerzos por llevar al Instituto de Ciencias Forenses al nivel de calidad y cumplimiento que fortalece nuestro sistema de Justicia no se detiene. Todos los días trabajamos por la excelencia en nuestros procesos y en el cumplimiento de nuestro deber”, agregó.