Durante las primeras 24 horas del lanzamiento de la plataforma para el examen virtual de la licencia de aprendizaje, 6,428 personas separaron una cita para completar la prueba en el formato en línea, confirmó este miércoles el Departamento del Transportación y Obras Públicas (DTOP) a El Nuevo Día.

La plataforma bajo el nombre de Examen de Aprendizaje Virtual (AVI) busca “satisfacer la necesidad de miles y miles de personas que están próximas a tomar la licencia de aprendizaje”, afirmó ayer la a secretaria Eileen Vélez Vega, durante el lanzamiento del servicio.

La agencia indicó que desde hoy hay citados tomando el examen en línea. Al momento de esta publicación, no se habían reportado problemas técnicos con la plataforma, aseguró el DTOP, que recordó que, durante cada sesión, un instructor estará observando a los individuos que están tomando el examen. El instructor podrá monitorear y aclarar dudas a través de un sistema de chat individual a un máximo de 25 estudiantes por sesión.

PUBLICIDAD

Durante el lanzamiento se informó que desde la tarde de ayer habría 2,500 espacios semanales para exámenes en el formato virtual, de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y 12:00 del mediodía; y 1:00 de la tarde hasta las 7:00 de la noche.

Los turnos están disponibles a través de la plataforma Cesco.turnospr.com. El examen tiene una duración de 40 minutos. Junto a la plataforma virtual, continuará disponible el examen de aprendizaje de forma presencial, con unos 1,300 espacios semanales en los 13 Centros de Servicios al Conductor (Cesco), de lunes a jueves de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Vélez Vega indicó que las citas presenciales actualmente se encuentran llenas hasta diciembre de 2021. “Tenemos más de 45,000 ciudadanos con citas programadas para tomar el examen de aprendizaje de forma presencial en los 13 Cesco”, indicó.

Las personas que ya tienen cita de forma presencial tendrán la oportunidad de cambiar su examen al formato virtual. En la plataforma en línea, los menores de 18 años podrán separar su espacio utilizando el número de licencia de conducir de la madre, padre o tutor legal. Además de la opción de registro para una cita nueva o cambio de cita en el caso de los que ya tienen turno presencial, habrá una tercera opción disponible para repetir el examen si al tomarlo no obtienes la puntuación mínima requerida para aprobarlo.

De acuerdo a la página de turnos de los CESCO, estos son los requisitos para tomar el Examen de Aprendizaje Virtual:

- Tener 16 años o más.

- Aceptar el formulario DTOP-DIS-363: Consentimiento para Foto, Video y Audio al momento de sacar una cita para tomar el Examen de Aprendizaje Virtual.

PUBLICIDAD

- Si es menor de 18 años la misma debe tener la aprobación de la madre, padre o encargado.

- Tener una computadora o tableta con los siguientes requisitos: camara web; mínimo: 0.5 megapixel; resolución recomendada: 1280x210

- Sistema Operativo recomendados: Windows 10 o siguientes versiones; Mac OS X 10.13 o siguientes versiones

- Velocidad de Internet: 1.5Mbps o más

- Navegadores recomendados: Safari 12 o siguientes versiones; Chrome 63 o siguientes versiones.

Para solicitar la Licencia de Aprendizaje luego de haber aprobado el examen, usted necesita:

- Sacar una nueva cita para recogido de Examen de Aprendizaje.

- Deberá ir acompañado de madre, padre o encargado, el cual tendrá que presentar identificación vigente con foto reciente, en original.

- Copia de la Certificación de Examen de Aprendizaje Aprobado.

- Si su examen de conducir es categoría “vehículo pesado” deberá también cumplimentar la solicitud DTOP-789 “Certificado del Oftalmólogo u Optómetra”.

- En caso de tutor legal deberá presentar documento del Tribunal donde certifique el status del menor. NOTA: No puede firmar la patria potestad ninguna persona que no posea legalmente por escrito la patria potestad completa permanente del menor.

- Cumplimentar la solicitud DTOP-DIS-255 “Solicitud para Certificado de Examen para Conducir Vehículos de Motor para Categoría de Aprendizaje” en todas sus partes en bolígrafo y letra legible.

- Certificación Médica para Certificado de examen de Conducir, DTOP-DIS-260, cumplimentada por un doctor en medicina autorizado a ejercer la práctica en Puerto Rico, este no podrá tener más de doce (12) meses de expedido.

- Tarjeta de seguro social en original, sin laminar.

- Podrá presentar uno de los siguientes documentos alternos:

PUBLICIDAD

- Forma W-2 “Wage and Tax Statement”, en original

- Forma SSA-1099 “Social Security Benefit Statement”, en original

- Copia ponchada de la Planilla Estatal o Federal correspondiente al año en que se solicite la examen de conducir o al año anterior, sólo aplica si está a nombre del solicitante y su Cónyuge.

- Certificado de Nacimiento (Puerto Rico versión vigente-año 2010-color azul, al presente).

- Toda persona no nacida en Puerto Rico deberá presentar el certificado de nacimiento del estado o país de nacimiento en original.

- Si la persona no nació en territorio estadounidense deberá presentar estatus de residencia y/o pasaporte vigente en original.

- Si es menor de dieciocho (18) años tendrá que presentar Certificación Escolar o documento (notas, transcripción de créditos, etc.), colegio o instituto en original, del año en curso donde solicita la transacción que demuestre que está estudiando.

- Un documento que no deberá tener más de dos (2) meses de emitido que nos evidencie su dirección física residencial permanente completa (Ejemplo: recibo de agua, luz, teléfono, celular, banco, etc.). De no ser el dueño deberá traer el recibo y cumplimentar el formulario DTOP-DIS-156 “Certificación de Residencia Principal” o presentar carta indicando nombre completo, dirección y teléfono del dueño de la vivienda donde certifique que el solicitante reside en esa dirección.

- Leer y firmar el formulario DTOP-DIS-356 “Consecuencias de no solicitar una examen de conducir o tarjeta de identificación conforme con la ley federal de “Identificación Real”.

Sellos y comprobantes:

- Comprobante de Rentas Internas con valor de $17.00, código 2028. (se adquiere de manera presencial al momento de recoger su examen de aprendizaje).

- Sellos de Rentas Internas con valor de $11.00, código 5120.

- Sello de Rentas Internas con valor de $1.00, código 5120, Ley Núm. 296-2002 “Ley de Donaciones Anatómicas de Puerto Rico”.

- Comprobante de Rentas Internas con valor de $2.00, código 0842, Ley Núm. 24-2017 “Cargo Especial para el Centro de Trauma de Centro Médico”.