Aunque padres, madres y encargados continúan acudiendo a los centros de vacunación contra el COVID-19 para inmunizar a menores de 5 a 11 años, el ritmo con que esto ocurre es menor al anhelado por las autoridades, con un alcance de 66.6% de cobertura con la primera dosis.

“Estamos creciendo a un ritmo de entre 2% y 3% por semana”, indicó ayer la doctora Iris Cardona, principal oficial médico del Departamento de Salud, en entrevista con El Nuevo Día.

De mantenerse ese ritmo de vacunación, con los datos recopilados en el Sistema Electrónico de Inmunización de Puerto Rico (PREIS) hasta el viernes, significa que el próximo lunes la cobertura en ese grupo poblacional sería de alrededor de un 70% con la primera dosis y 30% sin vacunar.

Ese día -21 de febrero- es la fecha límite establecida por el gobernador Pedro Pierluisi, mediante orden ejecutiva, para que los menores hayan completado su serie inicial de vacunación como requisito para asistir de forma presencial a las escuelas públicas y privadas del país.

La orden 2022-006 establece que, antes de esa fecha, “los estudiantes podrán tomar las clases de forma presencial si tienen, por lo menos, la primera dosis del esquema principal de la vacuna”. Hasta el viernes, la cobertura con segunda dosis rondaba el 50% de la población de 5 a 11 años, con un mejor ritmo de vacunación, sostuvo Cardona. Una vez el menor recibe la primera dosis, debe obtener la segunda a los 21 días.

Inicialmente, la fecha límite para que los menores estuvieran vacunados como requisito para la asistencia presencial en los planteles era el 31 de enero, pero la mencionada orden retrasó el plazo. Dado que la vacunación sigue en un aumento sostenido, Cardona se mostró confiada en que el número de inoculados, en esa población, seguirá en alza. “Administrar cerca de 10,000 dosis en la población pediátrica diariamente tampoco es poca cosa”, subrayó. La pregunta es si ocurrirá a tiempo para cumplir con el requisito escolar.

A pesar del retraso en los objetivos, el secretario designado de Educación, Eliezer Ramos Parés, había reiterado, en una entrevista previa, que el requisito de vacunación no es opcional y que esa agencia lo continuaría exigiendo como medida preventiva, al igual que lo exige contra otras enfermedades. “En conjunto con otras medidas, esto es lo que nos ha ayudado a que nuestras escuelas estén abiertas”, subrayó entonces. Ramos Parés no estuvo disponible ayer.

En la misma dirección, además de la serie inicial de la vacuna, todo estudiante de 12 años o más -incluyendo universitarios y grados técnicos- debe tener, al 21 de febrero, su dosis de refuerzo, si ya cualifica para ello. A partir de esa fecha, tendrá 30 días para recibir el refuerzo, una vez sea apto. Hasta el viernes, el 90% de los jóvenes entre 12 y 15 años tenían su serie inicial, así como el 85% en el renglón de 16 a 19 años. Pero la dosis de refuerzo se encontraba en 31% y 39%, respectivamente. “A la mayoría, no les toca todavía el refuerzo”, destacó Cardona.

Menos vacunados entre los 5 y 6 años

Al analizar las cifras por edad, Cardona observó que hay menos niños y niñas de 5 y 6 años vacunados, en comparación con el resto de las edades hasta los 11. Según Cardona, quien es pediatra, no es raro observar que los padres “que son un poco más conservadores o reservados tienden a vacunar, a veces, más tarde a sus hijos de lo que son las recomendaciones”. También reconoció que hay movimientos antivacuna, por lo cual instó a los padres a aclarar sus dudas con un pediatra para una orientación basada en datos científicos.

“Yo he sido consistente en decirles a los padres de Puerto Rico que las dudas, quien mejor las aclara es la persona que escogieron para atender la salud de sus hijos, o sea, su pediatra. A mis pacientes, siempre les hablo de la ciencia, les hablo de lo que la historia de la medicina nos ha demostrado y también les hablo con el ejemplo, en el sentido de que todos los niños de mi familia ya están vacunados”, subrayó.

“Lo dejan para el final”

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, coincidió con la funcionaria en que, a pesar de que no se ha detenido el ritmo de vacunación, lo ideal sería que fuera más rápido. Igualmente, opinó que hay padres que “lo dejan para el final”.

“La razón de vacunarlos no debería ser porque no los dejan ir a la escuela, sino para protegerlos, deberían estar yendo ya a vacunarlos. Aunque los más a riesgo son los adultos mayores, siempre es una ruleta rusa a quién le va a dar la enfermedad severa”, manifestó el pediatra, al tiempo que criticó las posturas de movimientos antivacuna.

“Son expresiones irresponsables que ponen en riesgo el bienestar y la seguridad de los niños, que no están basadas en datos científicos serios y confiables”, señaló. El Colegio de Médicos Cirujanos opera un centro de vacunación pediátrica en The Mall of San Juan.

Esta semana, se redoblarán los esfuerzos para aumentar la cantidad de menores vacunados. La Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico (VOCES) abrirá, desde el jueves hasta el sábado, centros de vacunación dirigidos de forma exclusiva a la población pediátrica.

Los “Vacu Kids” estarán ubicados en San Patricio Plaza, en Guaynabo; Cantón Mall en Bayamón; Aguadilla Mall; Plaza del Norte, en Hatillo; Las Catalinas Mall, en Caguas; y los Outlets de Canóvanas, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. También continúan operando los centros fijos de vacunación pediátrica en Plaza Las Américas, en San Juan, y en Mayagüez Mall, incluso domingos.

“Tenemos que pensar en un concepto bastante abstracto que es el bien común. No estaría diciendo a los padres que expongan a algo que no es seguro para sus hijos. Las vacunas son seguras”, apuntó Lilliam Rodríguez, directora de VOCES.

Rodríguez reiteró que consistentemente se ha observado que los efectos secundarios de la vacunación son mínimos y leves, como dolor en el brazo. “Lo que se encuentra es que hay muchos más beneficios”, manifestó.

Asimismo, recordó que los menores tienen que cumplir con otra serie de vacunas contra diversas enfermedades, hoy bajo control, como requisito para asistir a las escuelas. “No hay meningitis en Puerto Rico gracias a que los niños están vacunados”, sostuvo.

En cuanto a los datos generales sobre el impacto de la pandemia en la isla, la cifra de personas hospitalizadas por COVID-19 se colocó ayer en 203, de los cuales 13 eran pacientes pediátricos. Entre los adultos hospitalizados, había 49 en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 29 conectados a un respirador artificial.

Por otro lado, Salud reportó dos muertes adicionales por el coronavirus, elevando a 4,032 el total de víctimas desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.

En cuanto a la inoculación, la dependencia informó que 2,908,405 personas aptas a partir de los 5 años (94.5%) han recibido, al menos, una dosis de las vacunas autorizadas. De estas, 2,596,975 (84.4%) han completado la serie de dosis.

La doctora Cardona reconoció que actualmente se trabaja en la corroboración de más de 100,000 errores en la entrada de datos de los vacunados, lo que tendría un impacto en las estadísticas globales.

“Lo estamos dialogando, y hay todo un equipo trabajando para subsanar ese error. No creo que tenga un impacto mayor”, dijo Cardona.

En un tuit, el bioestadístico y profesor de la Universidad de Harvard Rafael Irizarry, quien recibe, analiza y publica los datos de Salud, indicó que se encontraron casi 150,000 errores en la base de datos de vacunas de Puerto Rico.

“Nombres entrados incorrectamente resulta en que no se combinen récords de la misma persona. Los récords de dosis de refuerzo son los más afectados”, expresó. Eso explica, por ejemplo, por qué no aparece la dosis de refuerzo en el VacuID de muchos vacunados.