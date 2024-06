Más difícil conseguir Paxlovid mientras sube la positividad de COVID-19

“Si hace varias semanas era difícil, ahora es casi imposible (conseguir Paxlovid). Lo sé por la cantidad de personas que me han dicho que casi no se está consiguiendo (en farmacias de comunidad )” , comentó el doctor Miguel Colón .

“En las últimas dos semanas, ha habido un aumento de casos. La semana pasada, hubo mucha escasez porque, en algunas droguerías, no lo había disponible” , indicó.

“Me preocupé muchísimo porque me estaban refiriendo casos de varios pueblos (donde no se conseguía en ninguna farmacia), así que entiendo que no todo el mundo lo está trabajando”, agregó.