Cumplidos los 23 años de su arzobispado, monseñor Roberto O. González Nieves llega puntual a su cita.

Se apea del automóvil con cuidado. Cuatro operaciones por una condición congénita en la espina dorsal lo hacen de un caminar pausado.

“Ya me gradué del bastón”, dice sonriendo. Ataviado con una elegante guayabera azul, se apresta a sentarse a conversar con El Nuevo Día sobre los eventos mundiales y locales que han marcado, este año, la vida de las puertorriqueñas y puertorriqueños.

Monseñor, al observar y vivir el camino por el cual Puerto Rico ha pasado en los últimos años y ver el estado actual del planeta, ¿qué le ocupa en esta Navidad?

—Pues me ocupa y me preocupa poder acompañar pastoralmente en el contexto, diríamos, espiritual, a nuestra gente. Han sido tres años de trauma. Pero comenzamos una nueva etapa, que también está traumatizado el espíritu. Estamos todos inmersos en esta guerra de Rusia contra Ucrania. Nos sentimos afectados y adoloridos por esta crisis mundial, que obviamente se complica por la escasez económica. Yo contemplo los rostros de las personas que están acudiendo a las iglesias y veo mucho dolor. Veo mucha angustia. Y hay mucha preocupación porque el panorama está incierto. Pero, realmente, ¿cómo vamos a salir finalmente de esta pandemia (de COVID-19)? No sabemos cómo vamos a poder cumplir con todos los compromisos económicos que tienen las familias, los comercios y las instituciones sociales. Es un ambiente muy estresante. Y me parece que lo que más puede fortalecer el ánimo y el espíritu del ser humano ante estas vicisitudes es la es la fuerza espiritual.

Hace para de años, en plena pandemia, el papa Francisco llamó el tiempo de crisis “un tiempo del Espíritu”, ¿qué quiere decir el papa al respecto?

—Pues, como el jesuita, el papa habla mucho del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo. Habla mucho del discernimiento de cada ser humano. Debemos pedirle al Espíritu que nos ilumine para poder discernir entre el camino que hay que tomar y el camino que hay que rechazar, precisamente, para humanizar más la dignidad de la vida humana y crear un sentido más profundo de fraternidad, de pertenencia. No pertenecemos, todos nos pertenecemos. Y el Espíritu es esa fuerza que nos puede unir. Que nos puede permitir caminar juntos, que es otra frase que usa con cierta frecuencia el papa Francisco. Que realmente la vida tiene sentido cuando nos respetamos, nos amamos. Y que la diversidad no sea un obstáculo para crear más muros entre los seres humanos, entre los pueblos.

Crisis viene de la palabra griega “crisis” y del verbo “krinein”, que significa separar o decidir. O sea, estamos ante una coyuntura de cambios. ¿De qué debemos separarnos y a qué debemos decidirnos?

—Pues yo pienso, en primer lugar, separarnos de un apego excesivo de nuestros egos. Porque uno, en un cierto sentido, nace solo. Pero, en otro sentido, uno nace en el contexto de una familia, de una comunidad. Y no podemos existir sin ese tipo de interdependencia.

Usted recoge el planteamiento del papa de que la crisis ambiental y social son una, en su última carta pastoral sobre Laudato si’ (Alabado seas). ¿Cuál es la dimensión espiritual de esta crisis?

—La dimensión espiritual es crear una relación de fraternidad con la creación. Recordemos el himno célebre de san Francisco. Hermano Sol. Hermana Luna. De cómo san Francisco se sentía parte de la creación. Se sentía responsable. De respetar la creación, pues la relación espiritual se da cuando se establece una armonía interior entre el ser humano y la creación. Y que todos somos parte de este universo y nos necesitamos todos mutuamente.

Hay mucho que decir sobre esa dimensión de espiritualidad ecológica, pero, con tanta crisis y ver el estado de nuestra realidad, tiene que haber una perturbación espiritual.

—Sí, pero también ahí debe de haber una confianza fundamental en la providencia y la bondad de Dios. Y, precisamente, el sentido más profundo de la Navidad es que Dios ha enviado un redentor a su Hijo. Esa es la fe de los cristianos creyentes que nos ha reconciliado con Dios. Y la separación que sentimos de Dios debido a la muerte se puede recuperar. Esa primera unidad, esa primera armonía, ese primer puente que existía entre el Creador y el ser humano. Entonces, no podemos perder la esperanza ni la confianza. En una fuerza mayor que nos cuida, que nos ama. Y que ha creado el universo. No solo en planeta Tierra, sino todo el universo, como el hábitat donde el ser humano pueda desarrollarse, realizarse y sentirse en casa en medio de tantas vicisitudes.

¿Siente que la identidad puertorriqueña, ese sentido de pertenencia cultural único, se ha fortalecido ante la crisis que enfrentamos?

—Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque el ser humano es resiliente. No solo el puertorriqueño, sino el ser humano. El japonés, americano, francés... Es decir, el ser humano, dondequiera que se encuentre, tiene una resiliencia increíble. Y cada pueblo tiene sus dones. Sus particularidades. Y yo creo que Dios lo ha querido así.

¿Cuáles son los dones de nuestra puertorriqueñidad?

—Ser puertorriqueño, en el 2022 y 2023, no es lo mismo que haber sido un puertorriqueño del 1800. Es decir, ese hilo conductor va evolucionando y va cambiando, pero permanece algo, permanece el alma de esa identidad. Y aquí, pienso que es lo que ha prevalecido a lo largo de los siglos, porque irá todavía en el futuro, irá cambiando, enriqueciéndose. Precisamente es un proceso enriquecedor. Y yo creo que ya no somos tan insulares. El mundo ha cambiado y nosotros vamos cambiando con el mundo. Pero sigue un espíritu muy generoso. Donde comen dos, comen tres. Sigue siendo nuestro pueblo, nuestro estilo. Hay un espíritu también. Nuestro pueblo, a pesar de las tendencias secularistas, que es la cultura que predomina a nivel mundial, sigue siendo profundamente espiritual. Y creyente. O sea, las raíces judeocristianas en la cultura puertorriqueña siguen muy vigentes. Es un espíritu. Que no se puede tocar tan concretamente, pero se percibe, se respira.

Dentro de estas crisis que van reconfigurando los nuevos órdenes políticos y sociales, algo permanece imperturbable, en esencia, nuestra cultura e identidad…

—La identidad de cada pueblo es imprescindible. Es una riqueza y un don. Bueno, en la carta pastoral, una de las primeras que yo escribí es Patria, Nación e Identidad, es un don indivisible del amor de Dios. Que ahora, el año que viene cumpliré 20 años de haber sido publicada y espero sacar una nueva edición, básicamente la misma carta, pero que sea una reflexión que se pueda añadir.

20 años no son nada…

—Mil años son como un ayer para Dios, dicen los salmos. Pero uno de los temas que yo he tratado de desarrollar durante mis ahora 23 años de arzobispo es la crisis de autoestima que estamos sufriendo en Puerto Rico y de identidad. Y que es un reto, que tenemos una cita con la historia que todavía tenemos que cumplir. De sentirnos quienes somos.

El papa también hizo referencia a la interdependencia, la resiliencia, la solidaridad como antesala a la Navidad. Y se me ocurre que también esos son valores que la cultura y la entidad puertorriqueña también comparten.

—Ciertamente, por esa razón yo me atrevo a decir que los puertorriqueños y puertorriqueños no se han asimilado. Entre otras. Es decir, que, a pesar de los vaivenes y las crisis económicas, Puerto Rico ha optado siempre por ser Puerto Rico. De convivir en armonía, de mantener la amistad. Aquí, me atrevo a decir que no hay un sentimiento antiespañol. Puerto Rico fuimos colonia de España por siglos. Tampoco hay un sentimiento antiamericano. Y Puerto Rico ha sido colonia de Estados Unidos también por más de un siglo. Eso dice algo de la identidad puertorriqueña. Dice algo de la dimensión quizás cristiana. La raíz cristiana del pueblo puertorriqueño, no de su docilidad, sino de su fortaleza espiritual. Que es lo que es la humildad. La humildad no es sometimiento. La humildad es una actitud de verdad ante los retos de la vida. Y en ese sentido, nuestro pueblo es humilde, es transparente, es luchador. Y Dios mediante, seguirá luchando con ese mismo estilo y ese mismo espíritu.

Monseñor, mucha gente ahora en la Navidad debe estar cuestionando hacia dónde vamos como país, como personas…

—Bueno, primero se me ocurre decir que, durante las navidades, es cuando más hay funerales. Por alguna razón, durante este tiempo mucha gente cae en la desesperación, en la soledad. Y el mensaje fundamental de la Navidad es la cercanía de Dios, la cercanía del Creador. Entonces, es cuando más debemos de celebrar el misterio, la fuerza del amor. Y debemos de hacer un propósito de ser más amorosos, ser más pacientes, más misericordiosos, más comprensivos. Que son cualidades que encontramos en la persona de Jesús. Que nació en la pobreza de una cueva, en una de esas colinas que rodean la ciudad de Belén. Se suele decir que nació en un pesebre, el pesebre de Jesús, pero parece ser que realmente nació en una cuevita pobre donde cuidaban los animales. Entonces, esta Navidad que sea para nosotros un encuentro con Jesús, con su amor, con su vida y que ese encuentro se traduzca en el encuentro con el prójimo. También, dice san Juan, ¿cómo puedes amar a Dios, a quien no ves, si no amas al prójimo, que puedes ver que está a tu lado, que te acompaña, que sufre?