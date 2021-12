A pesar de que el senador Albert Torres Berríos ha negado cualquier vínculo con la pastora Elsa Magdalena Hayden, quien vaticinó varias catástrofes para Puerto Rico, la mujer la agradeció el “respeto con que me has recibido” y la “amistad y el trató que le dio durante se estadía en la isla, y reafirmó que el legislador “fue elegido por Dios para representar a su pueblo” cuando ocurran dos supuestos terremotos catastróficos.

Torres Berríos ha rechazado tener una “amistad íntima” con Hayden y alegó que su única interacción con ella fue durante un servicio religioso el 18 de diciembre en el que Hayden -según consta en un vídeo- lo unge y lo declara “rey” y también dice que en días previos el Senador la invitó a bendecir su oficina en el Capitolio. Ese video se compartió en redes sociales, pues en el mismo se ve a una joven que había sido reportada desaparecida por su esposo y que fue encontrada el domingo en Adjuntas.

“Te agradezco senador Albert Torres por tu amistad, por tu sinceridad”, expresó la mujer en otro vídeo colgado en su página de YouTube el lunes.

Torres Berríos no ha respondido las llamadas y mensajes realizadas por este medio desde el domingo.

“Senador Torres, tú vas a llegar a ver a este mensaje. Soy la hermana Elsa, que con cuanto respeto me has recibido, me has conocido. Nunca te he faltado el respeto ni te faltaré el respeto”, dijo Hayden.

Hayden rechazó, además, cualquier vínculo de ella, así como del senador, con las denuncias que levantaran el viernes pasado familiares de Giorelis Cruz Rodríguez, la joven que fue reportada desaparecida junto a sus dos hijas, quienes dijeron que el grupo liderado por Hayden las mantenía cautiva.

Cruz Rodríguez fue encontrada acampando en el bosque Guilarte, en Adjuntas, junto a un grupo de féminas seguidoras de la predicadora. Al ser abordada por la Policía, aseguró que fue libremente al lugar en busca de refugio ante las supuestas catástrofes que se avecinaban.

Hayden, quien es natural de Perú y según los videos dice residir en Estados Unidos, llegó a Puerto Rico el 20 de octubre y por espacio de 65 días predicó el “mensaje” de que el país sería impactado por dos terremotos como consecuencia de un asteroide que caerá sobre la Isla de Mona. “Les había informado que por Adjuntas habíamos conseguido un lugar hermosísimo para que el pueblo de Dios estuviera ahí y muchas familias fueron con sus hijos y todo, todo estaba bien”, señaló.

En el vídeo Hayden confirma que ya salió de Puerto Rico.