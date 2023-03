El envejecimiento de la población seguirá requiriendo más servicios de cuidado a largo plazo, pero la cantidad de cuidadores no crece al mismo ritmo y se estima que, a nivel mundial, hay un déficit de más de 13 millones de esos trabajadores y que Estados Unidos necesitará 3.5 millones más para el 2030.

El estimado es parte del documento “Leaving No One Behind in an Ageing World: World Social Report 2023″, publicado recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reveló que Puerto Rico ocupa el séptimo lugar en el mundo con el mayor porcentaje de personas de 65 años o más (22.5% de la población total).

La necesidad de cuidadores informales (que trabajan sin paga y que usualmente son familiares o conocidos) y de cuidadores formales (empleados de instituciones de salud o de cuidado prolongado) para atender a los adultos mayores es uno de los principales resultados del envejecimiento de la población en todo el mundo.

Sin embargo, esa transición generacional también tiene impacto en los aspectos macroeconómicos y sociales de los países. En Puerto Rico, hay un ritmo de envejecimiento acelerado que requiere urgentemente de ajustes y adopción de políticas públicas en diferentes áreas para poder manejar el cambio demográfico y sus respectivas necesidades de servicios.

El documento de la ONU adopta la definición de cuidado prolongado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), refiriéndose a una amplia gama de servicios personales, sociales y médicos por un período de tiempo prolongado, que garanticen que las personas que tienen o están a riesgo de perder sus capacidades físicas y mentales mantengan un nivel de funcionalidad consistente con sus derechos básicos, libertades fundamentales y dignidad humana. Esto incluye la atención brindada en el hogar, en la comunidad o en instituciones.

En 2014, en Estados Unidos, había 122.8 de personas que ofrecían cuidados sin recibir un salario (cuidadores informales) por cada 100 adultos de 65 años o más, ocupando el segundo lugar en un grupo de 22 países incluidos en un análisis sobre cuidado prolongado (Xenia Scheil-Adlung). A esa fecha, ya se reflejaba un déficit de cuidadores, en este caso informales.

Respecto a los cuidadores formales o que laboran de forma asalariada en diversas instituciones, el informe de la ONU indica que, en 2015, había 11.9 millones de esos trabajadores en el mundo. Pero se necesitaban 13.6 millones más. En Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, particularmente, a esa fecha había 3.4 millones de cuidadores formales, pero se registraba un déficit de 1.6 millones, que se necesitaban, pero no existían.

Además del déficit numérico, el asunto de los cuidadores tiene otros aspectos que preocupan, como el hecho de que la inmensa mayoría son mujeres, designadas muchas veces con criterios discriminatorios; que reciben compensación económica; que muchas veces también son adultos mayores; y que la poca valoración del trabajo y la falta de entrenamiento, entre otros factores, afectan su salud física y mental.

De acuerdo con el informe de la ONU, hay regiones, como Europa, donde más del 80% del cuidado prolongado recae en cuidadores informales.

En general, el cuidado de los mayores, tanto informal como formal, recae principalmente en las mujeres, en todas las regiones del mundo y en todos los niveles de ingreso. A nivel mundial, las mujeres dedican 250 minutos o poco más de cuatro horas al día en promedio cuidando a una persona mayor sin recibir paga. Eso es tres veces más que un hombre, según el informe de la ONU.

Cuando se evalúa esta realidad, es importante señalar que, en general, las mujeres viven más que los hombres, que hay más mujeres mayores viviendo solas (muchas de ellas viudas) y que esas características abonan a que tengan menos recursos financieros.

“Entre los cuidadores no remunerados de 50 años o más en los 37 países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), el 62% son mujeres. A nivel mundial, las mujeres contribuyen con el 71% del tiempo que se estima que es dedicado al cuidado informal de personas con demencia, una proporción que aumenta a 80% en los países de bajos ingresos”, revela el informe.

Cuando se trata del cuidado de adultos mayores a cambio de un salario, la mujer también está en la delantera. Nueve de cada 10 cuidadores formales en los 37 países de la OCDE son mujeres.

“Incluso en países considerados que tienen una mayor igualdad en términos de género en el mundo, como Dinamarca y Noruega, las mujeres representan el 95% y el 92% de los trabajadores de cuidados remunerados, respectivamente”, señala el análisis de la ONU.

“Esto está íntimamente relacionado con un bajo estatus social y una mala paga, y con normas culturales y sociales que indican que la mujer debe encargarse del cuidado de los mayores, de forma gratuita o remunerada”, agrega.

El documento destaca que aun los cuidadores que reciben un salario suelen trabajar bajo condiciones deplorables, sin beneficios y sin una capacitación adecuada.

“El trabajo infravalorado y poco apreciado ha provocado diversos problemas en la salud física y mental de los cuidadores, lo cual impacta negativamente la calidad del servicio. Las cuidadoras, en particular, pueden experimentar aislamiento, acoso y violencia. Todos estos factores abonan a que el trabajo de cuidado a largo plazo sea poco atractivo y que haya un alto ‘turnover’ (salida de empleados) y una baja moral”, concluye la ONU en su análisis.