Nadie asiste a vista pública del Negociado de Energía sobre presupuesto de LUMA Energy

La vista pública virtual convocada para este martes por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) con el fin de atender comentarios de la ciudadanía sobre el presupuesto de LUMA Energy para el próximo año fiscal no obtuvo participación, en momentos en que el consorcio alega que los recortes propuestos afectarán su desempeño.

La semana pasada, LUMA denunció, en una vista técnica ante el NEPR, que el presupuesto del próximo año fiscal no tiene dinero asignado para áreas importantes, como el mantenimiento de 100,000 luminarias –o postes– nuevas o la prevención de fuegos.

El NEPR convocó la vista de hoy para que el público o las partes interesadas sometieran sus “testimonios, comentarios o sugerencias”. La vista inició a las 10:00 a.m., pero, de inmediato, se decretó un receso hasta las 11:30 a.m., ante la falta de participantes. A las 3:00 p.m., aún no había deponentes, por lo que el NEPR recesó nuevamente hasta las 5:00 p.m.