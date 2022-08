Alrededor de un centenar de personas se congregaron este sábado frente a La Fortaleza, como parte de la manifestación “Apagón contra LUMA”.

Las personas llegaron al filo de las 5:00 p.m. a reclamar la cancelación del contrato que tiene el gobierno con la empresa LUMA Energy, a cargo de la transmisión y distribución de electricidad, ante las múltiples interrupciones en el servicio que se registran. Aprovecharon, además, para exigir la renuncia del gobernador Pedro Pierluisi.

Evelyn Peña, residente de San Lorenzo, fue la primera manifestante que se hizo sentir a su llegada frente a la Mansión Ejecutiva. Cargaba con un sartén maltrecho, el que dice haber utilizado en el Verano del 19 para sacar al exgobernador Ricardo Rosselló, y el mango de una cuchara. Con mucha fuerza, desplegaba duros golpes que resonaban por las adoquinadas calles sanjuaneras.

PUBLICIDAD

La maestra retirada vestía con una camisa de la bandera de Puerto Rico y tenía otra bandera de los colores blanco y negro amarrada al cuello.

“Estamos en contra de LUMA. Hay muchas cosas que nos están afectando y al gobernador ya no lo queremos”, sentenció Peña.

Exigió que su voz sea escuchada. De lo contrario, dijo que asistirá todos los días frente a La Fortaleza a hacer sentir su reclamo. “Se nos tiene que escuchar como pueblo. Algo tiene que pasar”, afirmó.

José Gómez, residente de Bayamón, también acudió a manifestarse en la intersección de la calle Fortaleza con la calle Del Cristo.

“Estoy aquí, porque estoy en contra de la compañía LUMA, que está estrangulando a Puerto Rico con el mal servicio y los altos precios del costo de la luz. Yo espero que mi voz sea escuchada y vamos a seguir protestando cuando veces sea necesario”, expresó.

De inmediato, señaló que a la empresa se le debe cancelar el contrato y el gobernador debe renunciar.

“No ha sabido gobernar. Ha sido insensible con el pueblo, ha sido negligente y muy mal gobernador”, expuso Gómez, al comentar que han llegado de manera pacífica a expresarse.

Manifestante durante la protesta en contra de LUMA. (David Villafañe Ramos)

Asimismo, la maestra de la escuela República de Colombia, en San Juan, Frances Colón, se unió a la protesta con una cacerola y una cuchara. Indicó que tanto en el plantel como en su residencia enfrenta muchas interrupciones de energía “y ya la situación no da para más”. Dijo que se unió a la manifestación como anticipo a la que proyecta será un “paro nacional”.

PUBLICIDAD

“Queremos sacar a LUMA y si es posible sacar al gobernante o que el gobernante haga algo por el país. Pienso que está comiendo bastante y durmiendo mucho. Necesitamos que esto mejore, porque todo lo que es nuestra salud emocional y nuestra salud se está viendo afectada por todas estas situaciones que están pasando y que tiene que ver con una mala administración”, precisó la maestra.

Con una pancarta en la que se exigía justicia y en la que exponía que “Tití me preguntó cuándo sacamos a Pierluisi”, se presentó a la manifestación José Hernández, desde Bayamón.

Con una pancarta en la que se exigía justicia y en la que exponía que “Tití me preguntó cuándo sacamos a Pierluisi”, se presentó a la manifestación José Hernández, desde Bayamón. (David Villafañe Ramos)

“Estamos reclamando, porque todos los departamentos del gobierno han sido un fracaso. Están colapsando uno detrás de otro, Educación, Salud, y los politiqueros no hacen caso. Y Pierluisi, bailando en sus convenciones mientras la gente está protestando en las calles”, manifestó, al dejar claro que ya el pueblo está cansado de las condiciones de vida en la Isla.

A los manifestantes se les vio agrupados de manera pacífica. Conversaban entre sí sobre los apagones que sufren y otros temas de la vida diaria. De ocasión en ocasión, sonaban sus cacerolas y lanzaban gritos para repudiar a LUMA y clamar por la renuncia de Pierluisi.

Los asistentes también aprovecharon para tomarse foto con Pateco, un personaje del actor Teófilo Torres, que se unió a la protesta a exigir que la Policía le devolviera la pala que ocuparon el jueves pasado.

“Que me entreguen la pala. Esa es inocente”, exigió.

Pateco participa del tercer día de manifestaciones contra LUMA Energy sin su pala. (Frances Rosario)

Detrás de unas vallas anaranjadas, mientras tanto, observaban a los manifestantes una veintena de agentes de la Policía.

PUBLICIDAD

Una gelatería ubicada al lado del centro de reclamo atraía mucho público, en especial a turistas. La fila se extendía al exterior sin dar señales de que se movía.

A pocos metros de distancia, en el Paseo de la Princesa, había más ciudadanos que en la protesta. Eran atraídos por los artesanos y los kioscos de comida que se encontraban bajo unas carpas blancas que fueron colocadas a lo largo del largo pasillo.

Joe Maldonado, residente de Guaynabo, contó que prefirió pasear con la familia antes de unirse a una manifestación. Aceptó, no obstante, que padece de constantes interrupciones en el servicio eléctrico.

“Yo tengo muchos apagones. Me han dañado equipo. He tenido mis situaciones. Así que, pues, lo que estoy esperando es ver cómo el gobierno lo va a manejar. Pero, no es como para meterme a una manifestación”, expuso.

Las manifestaciones contra LUMA iniciaron el pasado fin de semana, pero no fue hasta el pasado jueves que se logró la mayor convocatoria. El evento culminó con un encontronazo entre la Policía y los manifestantes. Hubo cuatro arrestados, cinco policías heridos y varios miembros de la prensa agredidos por la Uniformada.

Las quejas contra LUMA Energy se han intensificado en las pasadas semanas, debido a lo costoso que se encuentra el servicio y la recurrente inestabilidad que se experimenta diariamente por apagones que le son atribuidos.

Para atender la situación, el principal oficial ejecutivo de Quanta Services, una de las empresas matrices de LUMA, Earl “Duke” Austin, visitó a la Isla esta semana. Entre otras medidas, puso a los directivos locales bajo evaluación y se creó la Iniciativa de Reducción y Respuesta a Interrupciones, a cargo de una activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), colectividad que dirige Pierluisi, Kathy Roure.

PUBLICIDAD

“La Iniciativa de Reducción y Respuesta a Interrupciones es un plan de acción específico diseñado para reducir la frecuencia y duración de las interrupciones de servicio”, explicó la funcionaria el pasado martes.

Por su parte, el gobernador ha exigido cambios en el plan de ejecución de LUMA para disminuir las interrupciones y el periodo que afecta al pueblo.

Además, el primer ejecutivo nombró al ingeniero Francisco Berríos Portela como secretario auxiliar de Asuntos Energéticos. Este deberá fiscalizar, supervisar y coordinar todo lo relacionado al tema de la energía, en especial a la empresa LUMA y a la Autoridad de Energía Eléctrica, a cargo de la generación de electricidad.