En una reunión virtual convocada por el Negociado de Energía para discutir las propuestas de LUMA Energy para implementar programas de eficiencia energética, el organismo regulador y varias partes con interés abordaron la posibilidad de fijar un nuevo cargo en la factura dirigido a financiar estas iniciativas, que tendrían como objetivo reducir el consumo de electricidad en el país.

“LUMA tiene un presupuesto general y ha sugerido que una porción de ese presupuesto vaya a apoyar estos programas que están dentro de sus responsabilidades. Fondos adicionales (pudieran ser requeridos) para financiar estos incentivos, en la forma de un cargo de eficiencia, toda vez que la partida (para los programas) pudiera ser bastante sustancial en el contexto del presupuesto general de LUMA, reconociendo también que el cargo base que sustenta a LUMA no podrá permanecer estático permanentemente”, dijo Asa Hopkins, el consultor del Negociado de Energía que tuvo a cargo moderar la discusión, de la que también participaron representantes del consorcio, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) y asociaciones que agrupan compañías de energía renovable.

PUBLICIDAD

En la reunión no se abundó sobre cuál podría ser el monto de un cargo de eficiencia (‘Efficiency Rider’), aunque en los documentos que el Negociado sometió a LUMA y las partes con interés, previo al taller informal de esta mañana, se precisa que el ente regulador contempla imponer este tipo de pago, como tarde, a partir del año fiscal 2024.

“Para el año fiscal 2024 y los subsiguientes, el Negociado de Energía está considerando una estructura en la que: (1) LUMA recurra a su presupuesto para costos de planificación y administrativos y (2) el cargo de eficiencia energética financie solo los costos de los incentivos”, indica la resolución y orden que el Negociado emitió el pasado 12 de octubre.

A continuación, el Negociado de Energía plantea dos preguntas a LUMA y las demás partes con interés: “Dada la incertidumbre en relación a la fecha de inicio del programa de incentivos, ¿cuál es la mejor manera de fijar el valor del cargo de eficiencia energética para cubrir el resto de los fondos requeridos en el año fiscal 2023? ¿Si el Negociado de Energía establece el cargo de eficiencia energética en un valor fijo (por ejemplo, 0.1 centavos por kilovatio hora), sería suficiente para financiar el programa y proveer certeza?”.

Actualmente, los clientes residenciales de la red eléctrica pagan una tarifa ascendente a 27.59 centavos por kilovatio hora.

De acuerdo con la resolución y orden del Negociado, LUMA y el resto de los interesados tienen hasta el 9 de noviembre para someter por escrito sus comentarios a las preguntas del organismo.

PUBLICIDAD

“Nada de esto funciona si no obtenemos buenas respuestas a esta pregunta. Así que, por favor, piénsenlo bien”, indicó Hopkins en la parte final del taller.

La comisionada asociada del Negociado de Energía Sylvia Ugarte recalcó que la imposición de un cargo adicional en la tarifa solo podría funcionar si se “educa” a los clientes sobre su necesidad y potenciales beneficios.

“No sé cuánto pueda enfatizar la educación al público de parte de LUMA y la OIPC, porque si no se involucran no puede haber un cargo. No quiero enfrentar los problemas que hemos tenido en el pasado, de intentar aprobar un cargo sin la educación o el alcance que se necesita”, indicó Ugarte, quien fue la única comisionada que intervino a lo largo del taller.

Lee Wood, director de Transformación Comercial de LUMA, señaló en la reunión virtual que aún no podía precisar cuándo comenzarían a implementarse las iniciativas de eficiencia energética que beneficiarían a clientes a través de subsidios y como consecuencia de un mejor consumo. Al presente, dijo Wood, LUMA se encuentra en medio del proceso de licitación para seleccionar el contratista encargado de implementar el programa.

“Yo esperaría que para el primer trimestre del 2023 (pudiera dar inicio el programa). Podría dar una mejor actualización una vez seleccionemos un proponente y tengamos una mejor idea de su capacidad y cuándo pudieran comenzar”, expresó Wood.

A través del programa de eficiencia energética, LUMA podría, por ejemplo, subsidiar a sus clientes el costo por la compra de enseres que consuman menos electricidad para funcionar o proveer incentivos tarifarios a abonados que logren reducir su demanda. Hopkins indicó que el presupuesto vigente de LUMA contiene $4.6 millones para cubrir la planificación, el arranque y los costos administrativos de la implementación de las iniciativas.

PUBLICIDAD

La Ley 17-2019 de Política Pública Energética ordena “promover programas de respuesta a la demanda y eficiencia energética con un calendario definido e incentivos” con miras a reducir el consumo en un 30% para el 2040.

Como parte de la evaluación del Plan de Eficiencia Energética y Respuesta a la Demanda para el Periodo de Transición (TPP, en inglés) que sometió LUMA, el Negociado de Energía celebrará una vista técnica el 16 de noviembre, donde discutirá las respuestas que reciba el 9 de este mes. Posteriormente, el ente recibiría comentarios adicionales hasta el 30 de noviembre y luego estaría en posición de decidir si adopta el TPP, que tendría vigencia hasta 2025.

De otra parte, el Negociado emitió hoy una resolución que permite a la Autoridad de Energía Eléctrica utilizar fondos federales para la adquisición de siete unidades de generación de respuesta rápida o “peakers” para atender principalmente situaciones de emergencia futuras y, en la medida de lo necesario, los picos en la demanda eléctrica.