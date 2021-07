El presidente del Negociado de Transporte y Otros Servicios, Jaime Lafuente, espera que se llegue a un acuerdo para evitar un paro de camioneros que afecte la cadena de distribución de suministros la próxima semana.

“Como diría uno, siempre tenemos que prepararnos, no, para lo peor, pero siempre las conversaciones se mantienen”, dijo Lafuente en entrevista con WKAQ 580.

“Reconozco que puede haber un paro, pero siempre le voy al diálogo y hasta el momento nos mantenemos en conversaciones con las partes”, agregó.

Explicó que la controversia consiste en que los camioneros denuncian que desde el 2005 no ha habido un aumento en las tarifas de acarreo, mientras que los costos de operación sí han incrementado en los pasados 15 años.

Los camioneros, por tanto, reclaman la entrada en efecto del aumento en las tarifas que aprobó el Negociado de Transporte. Lafuente señaló que el incremento en las tarifas es de un 35% a la carga, lo que equivale a lo que hubiera sido un 2% de aumento por año desde el 2005.

Como ejemplo, dijo que para un vagón de arroz, ese aumento se traduciría en “medio centavo” al producto.

“No es un aumento de 35% al alimento. Es un al transporte y eso se distribuye a todo lo que está dentro del furgón”, dijo Lafuente, quien se mostró a favor del aumento.

Añadió que los camioneros “no son como cualquier negocio que tienen un precio hoy y mañana pueden cambiar. Ellos no tienen esa libertad. Nosotros somos los que damos a ellos las tarifas y si nosotros no se las aumentamos, ellos no tienen manera de cubrir los aumentos que vienen día a día, año tras año, que todos sabemos cuáles son”.

“Los transportistas están dispuestos a sentarse en la mesa. Hay otro sector que no está dispuesto a sentarse todavía”, señaló.

Lafuente dijo que las nuevas tarifas fueron aprobadas por la pasada administración y actualmente esperan por conocer la posición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Asimismo, indicó que la Cámara de Comercio retó la legalidad de las tarifas y aguardan por la resolución que emita el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Ayer, el presidente de la Asociación de Camioneros de Arrastre, Edwin Marrero, le explicó a El Nuevo Día que su método de ejercer presión implicaría no sacar vagones de las navieras ni llevar mercancía a ningún destino hasta tanto el ente escuche las peticiones por las que llevan esperando seis meses.

“Sino se resolvió de aquí al martes, hay que buscar la forma de resolverlo y estaremos, no bloqueando carreteras o haciendo tapones, sino que estaremos con los camiones listos para trabajar, pero no vamos a sacar ningún vagón de las navieras. Los camioneros de caja se unieron y los de V Suárez que entregan CocaCola y PepsiCola. Incluso, los de gasolina tenemos reunión el viernes, porque ellos también son camioneros y tienen el mismo sistema tarifario regulado por el Negociado de Transporte”, afirmó Marrero vía telefónica.