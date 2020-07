El comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa, afirmó hoy, miércoles, que se enteró ayer que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) había enviado una carta en la que manifestó sus preocupaciones sobre la falta de preparación y capacidad en la isla para atender un nuevo evento natural.

Correa indicó que desde que ocupa la posición de comisionado del NMEAD nadie se ha reunido con él para hablar de este particular y tampoco ha recibido ningún aviso en ese sentido por parte del secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer.

“No, no hemos hablado de ese tema. Realmente, yo quisiera enfocarme en lo que hay que hacer para atender la situación. Nosotros no hemos hablado de este tema para nada. Yo me enteré ayer de la carta. Es algo que no han discutido conmigo y creo que este no es el momento de verdad. Yo quiero concentrarme en el trabajo que tenemos que hacer con un grupo de trabajo junto con los alcaldes y darles el apoyo para confiar en Dios que el viernes podamos atender la situación con este sistema”, sostuvo Correa en entrevista radial (Radio Isla - 1320 AM).

“A mí me han indicado y han sido instrucciones tanto del secretario Janer como de la gobernadora que lo que haya que hacer lo hagamos”, abordó.

La carta de FEMA, dirigida a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, está firmada por el jefe de la región de Nueva York de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) con jurisdicción sobre la isla, Thomas Von Essen, quien manifestó que hace cuatro semanas se reunió con el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón; el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, y el general retirado Marcelo Rolón, pero no ha recibido respuestas a sus preocupaciones desde entonces.

Además, en la misiva se mencionaron nueve puntos de preocupación, que van desde falta de personal para manejar la emergencia y escasez de personal adiestrado en el Departamento de Seguridad Pública (DSP), hasta la ausencia de respaldo eléctrico en la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y burocracia excesiva, entre otros aspectos.