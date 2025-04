“ Sentí mucha paz porque, de una forma u otra, pude sentir que me desahogaba. Al pedir que orara por mí, sentí muchísima paz. Una persona que representa tanto la fe, sentí que podía confiar” , narró.

“Van a ser escuchados”

1 / 9 | Exponen cuerpo del papa Francisco: realizan velorio privado en capilla de la Casa Santa Marta. El Vaticano difundió este martes las primeras imágenes del papa Francisco, fallecido este lunes a los 88 años, en el féretro de madera en la capilla de la que fue su residencia, la Casa Santa Marta. - The Associated Press

“ Si ustedes, los chicos, piden por la paz en el mundo, van a ser escuchados. No lo duden. Un abrazo ”, les comentó, entonces, el líder católico.

“ Creo que les impactó mucho porque no solo es un líder mundial, sino espiritual. Para ellos, que estaban viviendo esa experiencia dura –para todos–, fue sentir que nuestra voz se escuchaba” , dijo la hermana, que dirige la escuela montessori que atiende a menores desde los 18 meses hasta los 9 años.

Conciencia ambiental que impacta

“Después de esa experiencia con el papa, en 2017, me di la tarea de investigar más sobre él y escuchar sus mensajes de paz, pensamientos, la manera en que amaba la gente y me hizo sentir que yo también debería ser una persona de paz. Me ayudó a formar quién soy y quién voy a ser en el futuro”, reflexionó, en tanto, Ariadna.