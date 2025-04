Del luto al cónclave: aquí el calendario que guía a la Iglesia católica para despedir al papa Francisco y elegir a su sucesor

Lunes, 21 de abril: constatación de su muerte

Martes, 22 de abril: primera congregación de los cardenales

A las 9:00 a.m. (3:00 a.m. hora de Puerto Rico), los cardenales presentes en Roma tuvieron su primera congregación como parte de las reuniones que sostendrán tras la muerte del papa.

Miércoles, 23 de abril: traslado del féretro

El rito de traslación será presidido por el cardenal Farrell y comenzará, con una oración, a las 9:00 a.m. (3:00 a.m. hora de Puerto Rico).

Miércoles, 23 abril al sábado, 26 de abril: su cuerpo será expuesto

La basílica estará abierta para los fieles el miércoles, de 11:00 a.m. a medianoche (5:00 a.m. a 6:00 p.m., hora de Puerto Rico); el jueves de 7:00 a.m. a medianoche (1:00 a.m. a 6:00 p.m. en Puerto Rico) y el viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. (1:00 a.m. a 1:00 p.m.).