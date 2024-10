“No lo queremos ver en esta situación”: excompañeros de Severo Colberg Toro en la Legislatura confían que saldrá adelante tras su arresto

“Estoy sumamente sorprendido por lo que le sucedió al amigo exlegislador Severo Colberg. Cuando me llamaron esta mañana para notificármelo, caí en un momento de incredulidad, de negación. Es muy lamentable todo lo sucedido ”, compartió José “Conny” Varela Fernández , representante del Partido Popular Democrático (PPD).

Colberg Toro fue elegido a un escaño representativo por acumulación en las elecciones de 1992. En 1993, fue seleccionado como portavoz alterno del PPD y, en 1995, asumió la portavocía de la colectividad en la Cámara de Representantes . En las elecciones de 1996 y 2000, volvió a contar con el favor del pueblo. No obstante, en 2004, cuando decidió aspirar al Senado , perdió.

“Fuimos de los primeros que abogamos y reclutamos a Carlos Vizcarrondo para la presidencia de la Cámara. (Colberg Toro) era un legislador muy capaz, competente y con sus propias convicciones. No era fácil de convencer sobre la manera de votar por una medida. Había que presentarle argumentos sólidos y cuáles eran los beneficios para el país . Siempre cuestionaba”, agregó Varela Fernández.

En julio de 2003, reportó entonces Prensa Asociada , Vizcarrondo destituyó a Colberg Toro de la presidencia de las comisiones de Trabajo y Asuntos del Veterano y la de Asuntos Federales e Internacionales, luego que se rehusara a favorecer la reforma judicial, un compromiso programático del PPD. Su hermano, Jorge , y el representante Luis Raúl Torres , entonces afiliado al PPD (hoy independiente), también enfrentaron sanciones por no favorecer la legislación.

Ambos desarrollaron, además, la legislación que creó la figura del Procurador del Trabajo, adscrita al Departamento del Trabajo. “Cuando escuché la noticia, me sorprendí porque no sabía que estaba en tan terribles condiciones humanas, y me da mucha pena”, expresó Torres.