La región este del país se mantiene a la espera del posible efecto que pueda ocasionar la Tormenta Laura, más allá de la fuerte lluvia momentánea que cayó en la mañana del sábado.

Por ahora personal de la oficina regional del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) no reportan incidentes, y solo están cautelosos por lo que pueda ocurrir en las áreas más susceptibles a inundaciones.

“En Humacao, hay que ver cómo se comporta la quebrada Los Muertos con esto de las lluvias, que a veces afecta el casco urbano. Río Guayanés en Yabucoa, y Río Gurabo, en Gurabo, que es un afluente del Río Grande. Ese no afecta residencias, pero sí la (carretera) 941, 943 y 181, que para Isaac se afectaron”, dijo a El Nuevo Día el director de la oficina regional del este de dicha agencia, Orlando Díaz.

PUBLICIDAD

Otra de las áreas que usualmente se afecta para estos fenómenos es el área de la playa en Humacao en Punta Santiago por la Carretera PR-3, y más adelante en ruta hacia el Municipio de Naguabo.

“El mar está bastante alto y me dicen que el oleaje está bastante fuerte. Pero en la número 3 (carretera PR-03) no se ha afectado por el oleaje, que es lo que se afecta por la llamada marejada ciclónica. Pero hay que ver, porque esto (la tormenta) ya está debajo de nosotros. Por el momento sí está alta la marejada, pero no ha sido tan fuerte como para que tenga que ser cerrada”, agregó Díaz.

En Las Piedras la zona de mayor riesgo de inundaciones es en Pueblito del Río por lo que se mantienen atentos a cómo se comporta el Río Sabana. Mientras en San Lorenzo, indicó el director regional de la NMEAD, los riesgos mayores son de potenciales deslizamientos. No obstante al momento no ha sido tan copiosa la lluvia en la zona.