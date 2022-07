Norma Gómez Rodríguez siempre se ha distinguido en diferentes aspectos en su vida: por ser una de las primeras técnicas de farmacia en la isla; por ingresar, hace siete años, al selecto grupo de artesanas que trabaja piezas hechas de la fibra de una palma; y por diseñar y tejer con esa materia prima la nueva máscara de vejigante de Puerto Rico.

Nacida en Nueva Jersey, Norma llegó a Sabana Grande a los 10 meses de nacida para vivir con sus abuelos y, a los 7 años, regresó a Estados Unidos para conocer, por primera vez, a su padre y a sus medios hermanos. Fue en esos veranos que pasaba allá en los que aprendió a trabajar para pagar su ropa y efectos escolares, pues acompañaba a su madre y hermanos a recoger frutas en los campos de Nueva Jersey. Esa fue su experiencia de cuarto a noveno grado.

Se casó justo al graduarse de cuarto año y, como su entonces esposo no llenaba planilla, no tenía evidencia de ingresos que le permitieran solicitar beca estudiantil, por lo que terminó buscando guía en la escuela vocacional Pedro Perea Fajardo, de Mayagüez, “sin saber qué quería estudiar porque no sabía nada de qué quería ser en la vida”, cuenta Norma frente a su mesa de artesana en la Feria de Artesanía de Plaza las Américas.

Dice que, en ese entonces, era muy tímida y fue un profesor quien le pidió que le mostrara su récord académico y quien le dijo que ella podía estudiar para técnica de farmacia. No solo fue una de las primeras profesionales en ese campo, sino que se graduó, al mismo tiempo, de unos cursos relacionados con laboratorios clínicos, aunque nunca ejerció en esa área.

Luego de graduarse, comenzó a trabajar para una cadena de farmacias y, tiempo después, se divorció y quedó como jefa de familia a cargo de su hogar y de sus tres hijos menores. “A los 32 años, me divorcié. Mis nenes tenían 12, 8 y 5 años y me tocó echarlos hacia adelante. Mi vida era el trabajo, la casa y la iglesia”, recuerda.

Otra “carrera” al jubilarse

Tras 32 años de trabajo remunerado, se acogió a la jubilación y decidió aprender cosas que siempre le gustaron. “Siempre me gustaron las manualidades”, afirma.

Originalmente quería aprender a bordar, pero la maestra que conocía, doña Beatriz Nazario, iba a dar un taller de tejido de petate en ese momento y ella se inscribió. Eso fue hace siete años, cuando tenía 55 abriles.

Con doña Beatriz, aprendió las técnicas básicas de tejer las ramas de la palma Leucothrinax morrisii, pero que, en Puerto Rico, se le llama petate por el tipo de estera o alfombra que tradicionalmente se tejía con esa fibra y que fue utilizada para dormir en el piso hasta el siglo pasado. Esa palma crece en Sabana Grande, Peñuelas, Salinas y Guánica, entre otros pueblos.

Con su maestra, aprendió a hacer los sombreros tipo “pra-pra” y se certificó como artesana, pero luego se dedicó a perfeccionar la técnica y a diseñar y elaborar artículos que destacaran dentro del mundo del petate, como cofres, joyería, carteras, figuras como vírgenes y Don Quijote y, más recientemente, máscaras.

En el 2017, participó de su primera feria artesanal, luego que la reconocida embajadora cultural Zulma Santiago la invitara a la Feria Internacional de Artesanía (Ferinart).

De las piezas que elabora, destaca que el sombrero es la que le cuesta más trabajo comenzar. “Lo pienso antes de hacer un sombrero porque tiene tantas puntadas que llega a ser un trabajo monótono y a mí me gusta la diversidad”, admite sobre uno de sus trabajos más reconocidos, que le toma cerca de 23 horas de labor.

“Trato de hacer piezas que no repitan lo que hacen otras personas. En el 2020, nace el vejigante petatero. Fui a una actividad del Colectivo de Máscaras de Puerto Rico, en el Museo Casa Blanca en el Viejo San Juan, y vi que había máscaras de diferentes materiales, como barro y textil, y dije: ‘Si otras personas hacen máscaras en otros materiales, pues yo puedo hacer una porque mi renglón no se va a quedar atrás’. Y ahí surge mi primera máscara de vejigante”, relata.

“Después, don Luis López Norat me dijo: ‘A esta máscara, hay que darle vida’, y empiezo a trabajar otras máscaras. Ya tengo 11 máscaras hechas por mí y otra por una estudiante. Es el proyecto del vejigante petatero, que se añade a las máscaras hechas de coco, papel, metal e higüera. Esta es la primera máscara (de petate) para usarse, con su vestimenta”, explica la artesana.

Otra de las piezas que trabaja son las carteras, pero en los pasados meses hizo un cambio en sus diseños gracias al reto que le lanzaron en un proyecto de Colombia en el que participó a distancia durante la pandemia de COVID-19.

“El profesor Daniel Moncayo vio mis estilos de cartera y me da una asignación de hacer un bolso que fuera más grande y en tres colores”, dice. De esa forma, exploró con nuevos diseños en los que integra más color a la fibra que entrelaza, cose y que une en los bordes con raffia (otra fibra natural, de India).

“Soy bien embelequera y me encanta hacer cosas”, menciona Norma, de 62 años.

De hecho, fue ese espíritu alegre y jovial el que la llevó a inscribirse en el grupo de danza Señorío Centro Cultural Carmen Solá de Pereira, de Ponce, en 2019. “Tengo dos pies zurdos y entré sin saber tanto, pero ellos me acogieron. Los primeros regaños fueron para mí. Ya no me regañan tanto. Me encanta”, sostiene con humor sobre el grupo con el que ensaya una vez por semana.

“Lo que no pude hacer cuando estuve criando a mis hijos, lo estoy haciendo ahora. He viajado, me encanta mi hogar, las plantas, camino en las mañanas de lunes a jueves y los viernes y sábados hago ejercicios por internet con una muchacha”, describe sobre este período que vive y que asegura es “una vida plena”.