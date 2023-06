Con amplia experiencia en la administración de instituciones de educación postsecundarias, en el área de acreditaciones y en evaluaciones, Rafael Ramírez Rivera encara ahora el reto de ser el undécimo presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico con la meta de lograr que el sistema universitario se mantenga, a largo plazo, como uno de los más importantes del país.

La tarea, reconoció, no es sencilla. Pero ve su rol como el de un líder de una maquinaria bien aceitada, que sabe qué hacer. Toma las riendas de la Inter como quien recoge el batón en una carrera de relevo y, mientras lo tenga, señaló que se asegurará que quien venga después reciba una universidad mejor que la que tomó.

”La realidad es que cuando comencé a trabajar hace 39 años atrás, la situación de Puerto Rico y la educación en Puerto Rico era totalmente distinta a la que tenemos hoy día, sobre todo los aspectos demográficos, como la cantidad de los estudiantes que están en las escuelas ha disminuido. Yo trabajé en un momento dado cuando en (los registros de) el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico teníamos sobre 252,000 estudiantes y, hoy día, la población de educación superior está casi 160,000 estudiantes”, expresó Ramírez Rivera.

Luego de “364 días” como presidente interino, la Junta de Síndicos nombró a Ramírez Rivera como presidente el pasado 23 de mayo. El nuevo presidente relató que en diciembre recibió el acercamiento para ocupar el puesto en propiedad y, desde entonces, presentó la documentación que se le requirió, así como una prueba sicométrica. No se hicieron presentaciones específicas en los recintos, indicó, debido a que él ya se había encargado de visitar cada unidad académica como presidente interino, “al menos, dos veces cada recinto”.

Previo a eso, fue rector de recinto de Arecibo de la Interamericana por 14 años y medio. Antes de llegar a la Inter, presidió el Humacao Community College, Columbia College y Huertas Junior College.

”Es bien importante reconocer que, en Puerto Rico, la reglamentación para las pequeñas (instituciones), ya sea de un estudiante, o si eres una institución universitaria y tienes 40,000 estudiantes, es la misma. Todo lo que es Título IV (ayudas económicas federales, como la beca Pell), acreditaciones, la parte de licenciamiento, todo es igual”, expresó, al describir cómo esas experiencias lo prepararon para el rol que ha asumido. No se ve a sí mismo como protagonista del cambio; una y otra vez detalla los equipos que se han conformado para, por ejemplo, revisar el plan estratégico de la institución o las consultas con estudiantes y personal en los recintos. Sus prioridades en el cargo, apuntó, son las prioridades de la comunidad universitaria.

Uno de ellos, precisó, es lograr que cada uno de los 11 recintos del sistema tenga una identidad propia, una especialización, de modo que no compitan entre sí por los estudiantes.

”Cuando la población de Puerto Rico era alta, podíamos tener en un recinto un programa licenciado y ese programa se podía replicar en cada una de las unidades. Así que teníamos, supongamos, el bachillerato en Contabilidad y si ibas a Aguadilla o a Fajardo, era el mismo. Ahora nosotros queremos identificar para cada uno de nuestros recintos cuáles son los nichos que deben atender, en qué programas o disciplinas van a fortalecerse. Hemos decidido que la única escuela de Ingeniería estará en Bayamón, todo lo que sea Ingeniería, Aeronáutica, ese es uno de sus fuertes. En el recinto de Barranquitas se ha fortalecido más lo que es la biotecnología, la tecnología sustentable en la agricultura, el procesamiento de carnes... Durante este año, parte del ejercicio es buscar esos nichos”, expresó.

La Interamericana tiene, en este año académico, una matrícula de 26,085 estudiantes. Para el próximo año académico, proyectan una matrícula de 25,985 alumnos. Además de los 11 recintos en la isla, la Inter tiene centros educativos en Orlando, Filadelfia y la Ciudad de Panamá.

Indicó que la Junta de Síndicos ya tomó la decisión de no aumentar los costos de los créditos para el próximo año académico, los cuales rondan los $202 para estudios subgraduados y $227 para estudios graduados, aunque podría variar en algunos programas. Sí habrá aumentos en algunas cuotas. Pero destacó que la institución destina el 5% de su presupuesto anual para becas estudiantiles y su Fondo Dotal ya asciende a $285 millones, acercándose cada vez más a los $300 millones que tenía previo al 2020.

”Quieren darle la oportunidad de que ellos tengan más beneficios económicos para que puedan cubrir otros gastos de estudio este año. La beca Pell está ahora mismo en $6,895 y viene un aumento de $500. Eso representa que va a ser de $7,395″, sostuvo.

“Yo creo que esto es bien importante porque lo que queremos es que los estudiantes no vean una carga económica adicional en la Interamericana para este año, cuando ellos decidan estudiar aquí en agosto”, agregó.

Ramírez Rivera fue nombrado presidente interino de la Inter tras la cancelación del contrato de Manuel Fernós, quien presidió la universidad por 24 años. Desde entonces, Fernós y la Junta de Síndicos han estado involucrados en múltiples pleitos legales, pero Ramírez Rivera sostuvo que esto no ha empañado su gestión.

”Como cualquier organización, siempre hay situaciones de relaciones obrero patronales y los estudiantes y la facultad, realmente, están enfocados en lo suyo. Cuando he visitado los recintos, que me reúno con los consejos de estudiantes, ninguno me pone el tema porque la realidad es que no les afecta a ellos”, manifestó.