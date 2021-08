Los obispos católicos que componen la Conferencia Episcopal Puertorriqueña emitieron hoy, miércoles, nuevas directrices que se implementarán alrededor de todas las diócesis en la isla para impulsar la vacunación contra el COVID-19.

A través de un nuevo documento, seis de los siete obispos que componen la Conferencia afirmaron que “no hay fundamento moral de la Iglesia para rechazar la vacunación”, por lo que urgieron a los feligreses católicos a inmunizarse contra el virus como parte del esfuerzo de salud pública para evitar más muertes a consecuencia de la enfermedad.

“Aunque los fieles son responsables de sus propias acciones, cortésmente debemos clarificarles que no pueden usar de fundamento las enseñanzas morales de la Iglesia católica para rechazar las vacunas”, reza la comunicación emitida por los obispos.

La Conferencia de obispos creó un nuevo documento denominado como “Instrucción Pastoral sobre la importancia moral de vacunarse contra el COVID-19″, en el que se establecen las nuevas instrucciones para que todo el personal de las distintas diócesis se vacune, se abordan exenciones específicas y se detalla la diferencia entre una libertad individual versus colectiva al momento de inocularse.

PUBLICIDAD

“El papa Francisco no solo ha hecho un llamado a la vacunación, sino que se ha referido a la misma como un acto de amor. En la primera oportunidad que tuvo, se inoculó contra el COVID-19 recibiendo la primera dosis el 13 de enero del 2021. Con este acto, el papa nos dice al pueblo católico del mundo entero que la vacunación es un signo de esperanza, que salva vidas, que al momento presente es la manera más efectiva para combatir la mortal pandemia del COVID-19″, establece el documento.

Las nuevas directrices de la Iglesia católica en Puerto Rico son:

Los obispos sugieren que las personas que no estén vacunadas contra el COVID-19 se abstengan de participar de las actividades religiosas y/o litúrgicas de manera presencial hasta nuevo aviso. Aquellas personas que estén exentas de la vacunación, según las disposiciones de los CDC y la FDA, podrán seguir participando.

Para las personas no vacunadas, exentas por disposiciones de los CDC y la FDA, se reservará un espacio para que participen de celebraciones litúrgicas.

Todos los sacerdotes y diáconos deben estar vacunados contra el COVID-19 con ambas dosis (si es Moderna o Pfizer) o con una dosis (si es el fármaco de Johnson & Johnson). Deberán presentar evidencia de vacunación en o antes del 15 de septiembre.

No se autoriza que sacerdotes, diáconos o agentes de la Iglesia comparezcan ante un notario para declarar bajo juramento que hay razones religiosas para no vacunarse. Los obispos dejaron claro que no se pueden utilizar las enseñanzas de la Iglesia católica como excusa para evitar la vacunación.

No se aceptan feligreses con declaraciones juradas que afirmen que están exentos para no vacunarse contra el COVID-19.

Todos los empleados y voluntarios que participen de servicios religiosos de manera presencial deberán estar vacunados para en o antes del 15 de septiembre. Después de esa fecha, la persona que no esté vacunada no podrá ejercer sus funciones.

“El juicio moral responsable, en la tradición católica, no puede prescindir del principio del bien común. Cuando me niego a vacunarme, no solo estoy poniendo en riesgo mi salud, estoy poniendo en riesgo la salud de otras personas, sobre todo de las más vulnerables. Vacunarse es, pues, un acto de responsabilidad para con la propia salud, pero también es un acto de solidaridad y responsabilidad social”, puntualizaron los obispos.

Según datos del Departamento de Salud, solo un 80% (2,288,776) de la población apta para vacunarse (12 años o más) tiene, al menos, una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Mientras, un 69.4% (1,977,499) de la población apta para vacunarse tiene la serie de dosis completadas.

El Nuevo Día solicitó la cantidad de la población que no se ha vacunado, pero al momento de esta publicación la agencia no lo precisó.

La más reciente orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi, que entró en vigor el 16 de agosto, extendió el requisito de vacunación al sector privado de la isla, tras el repunte de contagios que atraviesa Puerto Rico desde la tercera semana del pasado mes de julio.

PUBLICIDAD

Los gimnasios, centros de belleza, barberías, spa, restaurantes, centros de servicio de salud y otros espacios públicos y privados deberán requerir prueba de vacunación contra el COVID-19 o, de lo contrario, no pueden ofrecer sus servicios.

Científicos han destacado que inmunizarse contra el virus puede evitar los efectos más severos como hospitalización y muerte. Se han registrado personas vacunadas que han necesitado hospitalización, pero supone una baja cantidad.