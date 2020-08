El exasesor en Asuntos Municipales de La Fortaleza Omar Negrón Judice comenzó a recibir transfusión de plasma para tratar el COVID-19 mientras se mantiene en la unidad de cuidado intensivo, confirmó su hermano Harry Negrón Judice.

“Al momento, Omar está recibiendo todas las terapias recomendadas y disponibles para el tratamiento de esta condición, incluyendo transfusión de plasma”, explicó en declaraciones escritas.

Precisamente, ayer el presidente Donald Trump aprobó la autorización de emergencia de plasma para pacientes con COVID-19.

El plasma sanguíneo, tomado de pacientes que se han recuperado del coronavirus y es rico en anticuerpos, puede brindar beneficios a quienes luchan contra la enfermedad. Pero la evidencia no ha sido concluyente en cuanto a cómo funciona o cuál es la mejor forma de administrarlo.

The Associated Press reportó hoy, lunes, que la Organización Mundial de la Salud dijo que el uso de plasma sanguíneo para tratar a enfermos de COVID-19 todavía se considera una terapia “experimental” y los resultados preliminares que muestran que puede funcionar aún no son “concluyentes”.

“Omar se encuentra consciente y de buen ánimo... Encarecidamente urgimos que continúen orando y que, de necesitar comunicarse con algún familiar, lo hagan a través de este servidor”, destacó el hermano de Omar, quien es colaborador de la campaña del candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi.