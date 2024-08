Otorgan becas a seis estudiantes de medicina comprometidos con la isla: “Irme de Puerto Rico no es negociable”

“Irme de Puerto Rico no es negociable. Me voy a quedar aquí” , afirmó José Carlos Rivera Baiges , residente de segundo año de neurología en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico , y uno de los becados.

“Siempre me he visto en Puerto Rico, así que no hay manera de que me vaya a otro lugar”, resaltó Rosario Reguero, quien solo solicitó admisión al programa de residencia en pediatría en la isla. “Siempre estuve comprometida y estoy comprometida con la salud de los niños en Puerto Rico”, agregó.