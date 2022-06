Además de la planta de filtros de Canóvanas, que desde mañana tendrá un plan de racionamiento de 24 horas, la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, advirtió esta tarde que otras seis plantas de filtros están también amenazadas de enfrentar interrupciones de servicio.

En entrevista con El Nuevo Día, la ingeniera detalló que las plantas están ubicadas en Humacao, Juncos, Aibonito, El Yunque (Río Grande), Jagual (San Lorenzo) y Utuado. Cada una de esas estaciones, explicó la funcionaria, registran desde hace varias semanas un patrón de descenso constante en los caudales de los ríos que las alimentan, debido a la ausencia de un evento de lluvia significativo sobre la isla.

“Tenemos unas plantas en específico en observación más que otras, porque el nivel de los ríos ha reducido su caudal. De esto continuar así, no descartamos que eso (un racionamiento) ocurra, pero todavía no hemos llegado a ese nivel”, señaló la funcionaria vía telefónica. “Yo creo que todavía nos quedan otras acciones que estamos esperando ejecutar antes de llegar a ese punto”, añadió.

Este periódico reportó ayer que la sequía que afecta actualmente un 80.2% de la isla mantiene los caudales de la mayoría de los ríos por debajo de lo normal para esta época. Las áreas más afectadas son el noreste, este, sur y centro de la isla.

“En la planta de filtros de Jagual ya tuvimos que hacer ajustes adicionales, todavía sin impactar clientes, porque ya nos había bajado demasiado el nivel y habíamos comenzado a identificar que, de continuar así, se iban a afectar los clientes. Ya desde ayer tenemos una bomba que está añadiendo caudal al río”, resaltó Pagán Crespo en aras de brindar un ejemplo acerca de lo complicado del panorama.

“El año pasado ocurrió algo similar (baja en los caudales), pero la diferencia es que en mayo por lo menos recibimos algún tipo de precipitación. Este año el mes de mayo, como tú sabes, fue seco. Y prácticamente el mes de mayo es nuestro alivio para poder entrar a los meses de verano y eso no ocurrió”, lamentó.

Estimados del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan establecen que los déficits de lluvia para Puerto Rico, basado en un período de los pasados 30 días, superan más de ocho pulgadas de lluvia. Sin embargo, si el estimado se extiende a un período de 90 días la cantidad de pulgadas de lluvia que no se ha recibido alcanza las 16 pulgadas.

Mapa que muestra en colores la acumulación de déficits de lluvia en Puerto Rico, dentro de un período de 30 días. (WFO San Juan)

Al tiempo, estableció que el manejo de las operaciones en estas plantas de filtros se da “día a día”, por lo que la lista de plantas amenazadas por un racionamiento puede aumentar tan pronto como la próxima semana o, incluso, las interrupciones pueden iniciarse en cuestión de días. Sin embargo, no pudo precisar hasta cuánto pueden aguantar con el estado actual de los ríos.

“Estamos operando a base de pronósticos y del comportamiento de los sistemas. Así que no te puedo decir una fecha particular o un período específico, porque no sería responsable de mi parte”, manifestó la funcionaria.

Reconoció, además, que el período mayor con el que pueden informarle a los abonados que se verán afectados por un racionamiento es de tan solo un día.

“Como no tenemos tanto tiempo para prepararnos, porque el cambio puede ser de un día para otro...abrupto, estamos tratando de, hasta donde la situación nos permite, anunciarlo hoy para comenzar mañana. Es el tiempo mayor que podemos esperar para tratar de evitar un impacto mayor”, afirmó.

Los embalses no están en mejor condición

Pagán Crespo destacó que un escenario similar al que atraviesan las mencionadas plantas de filtros se reporta, a su vez, en los principales embalses de la isla.

Por ejemplo, la ingeniera catalogó como una “baja considerable” el descenso que registraron de ayer a hoy los embalses de Carraízo y La Plata. El embalse Carraízo perdió 0.07 metros para colocarse en 39.86 metros. Mientras, el embalse La Plata bajó 0.09 metros para un nivel total de 47.99 metros.

“Ambos (embalses) están cerca del nivel de observación”, acotó.

Para entrar a nivel de observación, el nivel del embalse Carraízo deberá descender por debajo de 39.70 metros, mientras que La Plata tiene como límite los 47.70 metros.

“El nivel de observación implica precisamente eso (observación), que es lo hemos estado haciendo aún estando en nivel de seguridad. Seguimos en la misma dirección: con los mismos ajustes que hasta ahora por prolongar la vida útil del agua que tenemos en esos embalses”, explicó Pagán Crespo.

Según el reporte de la AAA, todos los embalses tuvieron un descenso en sus niveles de agua de ayer a hoy, excepto el lago Caonillas. Sin embargo, este último lago, que ubica en Utuado, es administrado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) , pues sus aguas se utilizan para generar energía eléctrica.

Incluso, el lago Toa Vaca registró 0.02 metros en su nivel y ya se encuentra en nivel de ajustes operacionales.

“Nosotros ponemos estos niveles y categorías para referencia, pero la realidad es que aún estando en seguridad ya mucho antes nosotros comenzamos a hacer los ajustes desde principios de años y vamos incrementando en la medida en que los pronósticos sean más agresivos en términos de la falta de agua”, afirmó, mientras pedía a la población que utilice al agua con mesura.