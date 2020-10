Cientos de empleados públicos han devuelto sobre un millón de dólares que recibieron del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en ingles).

La suma de devoluciones al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) aumentó la semana pasada en momentos en que se ha confirmado cerca de un 60% de las personas que recibieron el beneficio mientras estaban en la nómina del gobierno.

Mientras, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) confirmó que ha recibido cuatro referidos de entidades públicas para investigación en relación al PUA.

Entre el lunes y el viernes de la semana pasada, el DTRH recibió de parte de empleados públicos un total de $102,243 en cheques devueltos del PUA que no fueron cambiados, informó el secretario de la agencia, Carlos Rivera Santiago.

PUBLICIDAD

Añadió que en ese mismo periodo de tiempo recibieron $654,076 en giros postales o cheques de gerente para devolver dinero de pagos que ya habían sido cambiados.

Ambas cantidades suman $756,319 entre el 28 de septiembre y 2 de octubre, y que se añaden a los $847,379 que recibió el DTRH en la semana anterior, del 21 al 25 de septiembre, para un total de $1,603,698.

Hasta el momento, Rivera Santiago estima en “cientos” la cantidad de empleados públicos que han devuelto los pagos a base de los estimados de los pagos recibidos, pero explicó que la cantidad exacta se conocerá cuando se completen las auditorías y se corroboren identidades, pues algunos pueden haber devuelto más de un pago PUA o pudieran estar saldando a plazos un solo desembolso obtenido.

Para el mes pasado, el DTRH había compilado sobre 10,000 nombres de empleados públicos que pudieron haber solicitado el beneficio del PUA, pero la cantidad se ha reducido en las pasadas semanas a medida que cada agencia verificaba las listas para corroborar si esas personas todavía estaban en su plantilla.

“Están llegando poco a poco, por filtración, según nos llegan de distintos municipios y agencias. Diría que estamos a un 60% de la información”, dijo Rivera Santiago a El Nuevo Día.

Agregó que “todavía no lo tenemos (el total final) porque todavía faltan agencias y municipios de corroborarnos esa información. Nos tienen que certificar que están activos, que no han renunciado o que no son transitorios y vencieron esos nombramientos”.

Una de las agencias que completó el proceso fue el Departamento de Seguridad Pública (DSP), que tiene a su cargo la investigación criminal de los casos del PUA.

PUBLICIDAD

Cuando se le preguntó a Rivera Santiago la cantidad de policías que solicitaron el PUA, indicó que “no quisiera entrar en el detalle. Prefiero que le preguntes a la Policía. Entiendo que ellos son los que pueden entrar en ese detalle sobre su personal”.

“Se pueden decir que son decenas (de policías)”, indicó el funcionario.

Por su parte, el DSP tampoco divulgó la cantidad de empleados de esa agencia “sombrilla” que recibieron el PUA. El secretario Pedro Janer, dijo a los medios de prensa que ya habían entregado la lista y que la cifra se podía solicitar.

El Nuevo Día pidió el número hoy, pero la agencia no la informó, alegando en declaraciones escritas que “por tratarse de investigaciones en curso, no podemos proveer información adicional sobre este tema”.

La comunicación escrita se limitó a señalar que la mayoría de los nombres en la lista enviada por el DTRH ya no están trabajan para la agencia.

“De los casos recibidos que podían estar relacionados al Departamento de Seguridad Pública y sus Negociados, más del 50 por ciento fue descartado debido a que, de las personas que figuran en la lista de empleados, gran parte de estas personas se encuentran separadas de sus puestos previo al mes de marzo, cuando comenzó la pandemia del COVID-19”, indicó el DSP.

Escalera también dijo que esperaba por la confirmación final del DTRH para comenzar cualquier proceso de investigación administrativa dentro de la Policía.

“Nosotros ya le informamos a ellos”, Rijo Rivera Santiago. “Obviamente, asumo que como ha ocurrido en otras agencias o municipios, nos van a solicitar alguna evidencia adicional para ellos tener en su archivos, pero ya se les había indicado que el listado que se les había remitido era de personas que aparecen en nuestra base de datos beneficios”.

PUBLICIDAD

“A cada jefe de agencia le corresponderá hacer su determinación si eso que hizo el empleado viola las normas administrativas o si aplican medidas disciplinarias o no”, abundó.

Por su parte, el director de la OEG, Luis Pérez Vargas, indicó que hasta el momento ha recibido cuatro referidos de entidades públicas.

No obstante, no detalló si respondían a referidos de dependencias del gobierno central o municipios, “para no poner a nadie sobre aviso”.

Explicó que el rol de la OEG en este caso es investigar si las solicitudes del PUA por parte de empleados públicos se realizó utilizando recursos del gobierno o si se hizo la solicitud en horas de trabajo, que son los requisitos para iniciar un procesamiento por la Ley de Ética Gubernamental.

Sobre los que han recibido, sin embargo, expuso que el proceso no ha tenido tanta velocidad porque al momento la prioridad de los recursos en el DTRH es asistir en las investigaciones de índole criminal que están en curso por parte de las autoridades estatales y federales.

“Hay entidades que nos han referido y nosotros, obviamente, hemos iniciado el proceso con los (referidos) que han llegado”, dijo Pérez Vargas.

Pero enfatizó en que “el proceso administrativo (que realiza la OEG) cede ante la criminal, por la premura que requiere”, dijo Pérez Vargas.

“Nosotros necesitamos corroborar con el DTRH la hora y otros detalles de esas solicitudes que hicieron esos empleados públicos, pero esos esfuerzos ahora mismo están atendiendo lo criminal. Luego estaremos viendo la parte administrativa que nos corresponde. Eso ha sido en acuerdo con el propio DTRH”, agregó.

PUBLICIDAD

De todas formas, Pérez Vargas coincidió con el titular del DTRH en el sentido de que las entidades públicas no necesitan esperar por OEG para tomar acción disciplinaria.

“Es responsabilidad de cada jefe de agencia o ejecutivo municipal tomar acción si se evidencia una violación (por el DTRH). Les corresponde a ellos evaluar si esa acción de su empleado violentó el reglamento al mentir ofreciendo información falsa de ese patrono”, dijo Pérez Vargas, al dar el ejemplo sobre si una persona no dijo que era empleado de esa dependencia pública al solicitar el PUA.

“Esa es la primera acción que deben tomar en este lamentable escándalo, pero que ha pasado bastante desapercibido”, añadió.

Los $756,319 devueltos por empleados públicos forman parte de los $6,346,303 devueltos por los ciudadanos al DTRH la semana pasada en fondos del PUA, lo que ascendió el total recuperado por la agencia a $30,949,357 en los pasados meses.

De ese total, la semana pasada recibieron de vuelta $32,964 de pagos recibidos por menores de edad y $20,788 en pagos emitidos a nombre de personas que están confinadas en cárceles del país.

“Recuerdo que me preguntaron si llegábamos a los $50 millones (recuperados), pero no me atrevía a decirlo. Pensaba que quizás llegábamos a $20 millones, pero si sigue esta constante, creo que vamos a superar los $40 millones”, afirmó Rivera Santiago.