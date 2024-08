Panel de médicos que evaluó a Hermes Ávila asegura que examinaron al convicto a base de la evidencia disponible en los expedientes

González Morales aseguró bajo juramento que no coincidió con el convicto en ningún lugar, fuera del Centro Médico Correccional, y que es falso que solicitara dinero a Ávila Vázquez.

El médico con 29 años de experiencia, y quien comenzó su carrera como ayudante del director ejecutivo del programa de salud correccional, enfatizó: “Nunca he participado en reunión alguna para archivarle demandas a nadie, como cuestión de realidad nunca he atendido clínicamente a Ávila Vázquez, por lo que me parecen ridículas sus imputaciones”.