A dos semanas de la muerte de una persona ciega en Cidra, portavoces de la Asociación de No Videntes Luz de Amor insistieron en la falta de conciencia y conocimiento de los conductores para dar paso a peatones ciegos, como las señales con el bastón.

Wilfredo Cosme, vicepresidente de la Junta de Directores de Luz de Amor y quien perdió la vista en 2002 debido a la diabetes, manifestó que ha sentido miedo de caminar en las calles por la falta de empatía de los conductores.

“Todos los días es algo diferente. Son situaciones y obstáculos diferentes”, dijo.

“A veces, las personas que no pasan por el proceso (de perder la vista) ni son afectadas porque no lo necesitan, pues desconocen y tratan mal a las personas ciegas. Existen situaciones también con los estigmas”, agregó.

El doctor José López coincidió en que han ocurrido incidentes peligrosos en sus clases de movilidad, en la sede de Luz de Amor en Bayamón, con conductores guiando en exceso de velocidad o con malas actitudes con los participantes que están aprendiendo a como caminar por las calles con seguridad para tener independencia.

PUBLICIDAD

López, maestro retirado del Departamento de Educación, recomendó, además, que, como parte del examen para obtener la licencia de conducir, se incluya las señales de las personas ciegas que utilizan bastón cuando piden paso en las luces.

Lanzan campaña

Aunque las personas ciegas figuran entre las más vulnerables, datos de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CTS) apuntan que, en Puerto Rico, el 80% de las víctimas de accidentes fatales en las carreteras son peatones.

Para atender esa situación, la CST lanzó ayer su nueva campaña educativa “Ponte en sus zapatos”.

La campaña brinda varios consejos, como no bloquear las aceras, ceder el paso al peatón y no rebasar un vehículo que esté cediendo el paso a una persona. Recuerda, además, que todo conductor que no respete el cruce peatonal se expone a una multa de $150.

“Asignamos un presupuesto de $92,773.30 de fondos federales para el pago de horas extra para que miembros de la Policía intervengan con conductores que no respeten la Ley”, informó el director ejecutivo de la CTS, Luis Rodríguez Díaz.