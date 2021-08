Cuarenta y nueve menores de edad permanecían hoy hospitalizados por complicaciones asociadas a COVID-19, cuatro de ellos en unidades de cuidado intensivo. Mientras tanto, en las oficinas de pediatras del país se ha visto un aumento de pacientes contagiados con el virus, en muchos casos fruto de infecciones de los padres de los menores.

La situación mantiene preocupada a la comunidad médica, que anticipa este será un año con grandes retos en las escuelas para mantener sus operaciones mientras continúe la pandemia. De hecho, varios expertos anticipan habrán brotes y cierres de escuelas durante el año a consecuencia de la transmisión comunitaria del virus.

“Al igual que con la influenza, algunos planteles tendrán que cerrar (cuando surjan brotes de COVID-19). Las escuelas van a ser un reflejo de lo que pase en la comunidad”, aseguró la doctora Carmen Suárez, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría.

No obstante, la pediatra insistió en que las escuelas deben ser las primeras en reabrir y las últimas en cerrar, como recomiendan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

“Los padres tienen que estar pendientes de que las escuelas sigan las recomendaciones del CDC y la Academia Americana de Pediatría, como la higiene del plantel, el distanciamiento (social entre estudiantes) y el lavado de manos”, sostuvo.

Además, advirtió que es importante que los niños enfermos no sean enviados a las escuelas mientras convalecen.

La pediatra resaltó que el alza de contagios que ha notado entre sus pacientes pediátricos es muy probablemente por infecciones de la variante delta, que es más contagiosa. Además, lamentó el que aún los menores de cero a once años no puedan recibir la vacuna contra el COVID-19.

Dolor de garganta, malestar general, fiebre y dolor de cabeza son las manifestaciones que la pediatra más ha estado identificando en pacientes contagiados.

“La mayoría se atiende fuera del hospital. La causa más común (para hospitalizar pacientes pediátricos por COVID-19) es por deshidratación”, sostuvo.

El doctor Gerardo Tosca coincidió en el alza de casos pediátricos del virus, aunque mencionó que muchos son asintomáticos o sin síntomas visibles.

“Hay que tener cuidado de la exposición (a COVID-19 que muchos parecen haber tenido) de sus propios padres”, indicó.

De acuerdo con el pediatra, un denominador común identificado entre pacientes pediátricos de COVID-19 hospitalizados es que muchos son adolescentes, no vacunados contra el virus y con sobrepeso o obesidad.

Además, indicó, hay que estar pendientes a los casos de influenza ya que también se ha notado un alza. De hecho, advirtió que han habido casos de doble contagio de COVID-19 e influenza.

Sobre el regreso a clases presenciales el pediatra lamentó el que haya coincidido con un repunte del virus, aunque comentó que la transmisión del virus en edades pequeñas parece ser menor, además de que muchos de estos casos son asintomáticos.

“La escuela va a ser un reflejo de lo que hay afuera. Hay que estar pendientes”, coincidió.

El doctor Ricardo Fontanet, también pediatra, igualmente ha notado un alza de casos del virus en su oficina médica. Ninguno, advirtió sin embargo, ha desarrollado complicaciones al punto de necesitar ser hospitalizado.

“(En muchos casos) se dan cuenta porque los padres dan positivo, pero son más asintomáticos”, dijo.

Además, comentó, se han identificado casos del virus entre pacientes hospitalizados por otras condiciones de salud que arrojan positivo al virus.

Fontanet destacó que, además de casos de COVID-19 también se han estado identificando casos de influenza, además del virus sincitial respiratorio y alergias.

Los tres pediatras entrevistados insistieron en que la vacunación es la mejor herramienta de prevención contra el virus.

Mientras tanto, Priscilla Jiménez acudió esta semana junto a su hijo a la clínica de vacunación de VOCES, en Plaza las Américas, a inocular al menor justo el día en que este cumplía 12 años, la edad mínima autorizada para recibir la vacuna contra el COVID-19, la de la compañía Pfizer.

“Para mí ese es el regalo número uno (que puedo hacerle) porque es por su salud”, recalcó la mujer.

Por eso, desde las 9:00 a.m. del jueves comenzó a hacer fila en la clínica de vacunación para registrar e inocular al estudiante de séptimo grado. Al cabo de unas dos horas del registro, llegó el turno de vacunar al menor.

“Cuando ya estaban a punto de vacunarlo, la enfermera antes de ponerle la vacuna me dice que qué felicidad y qué buen regalo le estaba dando, pero de momento me pregunta que a qué hora nació. Cuando le dije que entre 6:30 y 6:40 p.m. me dice que no puede vacunarlo hasta que llegue la hora en que nació. Y así me dijo y me puso en la tarjeta de vacunación, que lo vacunara a las 6:49 p.m.”, contó Jiménez.

La mujer lamentó el que no le hayan avisado desde el inicio del registro que debía acudir después de la hora en que su hijo nació, hace justo 12 años.

“Le pregunté qué diferencia hacía (vacunarlo antes de la hora en que nació) y solo me dijo que no podía vacunarlo hasta entonces. No he escuchado eso en ningún lugar y deben decirlo entonces para que uno se prepare”, dijo.

A pesar del contratiempo, Jiménez regresó a la hora estipulada y el preadolescente fue vacunado.

“Para mí (inocularlo contra el COVID-19) es la mejor alternativa, es la mejor opción, es para su salud”, sostuvo.

Hasta la tarde de hoy la tasa de positividad del virus en la isla estaba en 11.9%, con 10.3% la de casos únicos positivos a la prueba diagnóstica molecular (PCR).