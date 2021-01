Yauco – El gobernador Pedro Pierluisi se comprometió esta tarde con el alcalde yaucano Ángel Luis “Luiggi” Torres a echar hacia adelante los trabajos de reconstrucción en todo el país, incluyendo los de la Ciudad del Café.

Pierluisi y el secretario de Estado nominado, Larry Seilhamer, tomaron la palabra esta tarde durante la ceremonia de juramentación de Torres, quien revalidó para un nuevo término al mando del municipio.

“Escogí venir al sur a compartir este momento porque conozco las necesidades de esta zona y son una prioridad para mi”, dijo Pierluisi al dirigirse al público en el Teatro Ideal. “El 2021 es el año de la reconstrucción, es el año de dejar atrás la crisis, pasar la página de la turbulencia política, vencer la pandemia y encaminarnos al progreso de Yauco y de todo Puerto Rico”.

Esta mañana Pierluisi anunció la firma de una orden ejecutiva con que se crea el Concilio de Reconstruccción, una especie de equipo de trabajo que será encabezado por Seilhamer y que tiene la encomienda de supervisar las labores de reconstrucción y destinar el buen uso del dinero para obras relacionadas al daño causado por los huracanes Irma y María y los terremotos del año pasado en el sur.

“Soy abogado de profesión, pero en esta ocasión, debido al momento que vive Puerto Rico, vengo a la gobernación, no como abogado, sino como ingeniero”, dijo Pierluisi.

En un aparte con El Nuevo Día, Pierluisi indicó que, si bien el Congreso no autorizó el desembolso de fondos a través de FEMA para proyectos de vivienda -solo autorizó desembolsos de hasta $35,000 a individuos-, él entiende que se pueden utilizar fondos del programa CDBG-DR “para propiciar el desarrollo de vivienda usando vales como mecanismo de financiamiento”.

“Lo que busco es el desarrollo de viviendas en áreas impactadas. Puede haber un programa de vales, pero si el desarrollo se da lejos de donde viven, no se reubican”, dijo. “Voy a propiciar con el secretario de la Vivienda que los desarrollos se den en el sur”.

Por su parte, Seilhamer se comprometió a ejercer su cargo como presidente del Concilio de Reconstrucción con “carácter de urgencia”.

“Esa tarea y los retos que tenemos y que el gobernador me ha delegado no lo hace porque soy buena gente o porque le caigo bien y lo he apoyado siempre. Él entiende que vamos a poder cumplir y podemos desempeñar. Voy a estar exigiendo ese cumplimiento y lo voy a asumir con carácter de urgencia. Lo que aspiramos es a obra, obra y más obra”, dijo Seilhamer.

En entrevista con este medio, Seilhamer precisó que tan pronto como el lunes le enviará cartas a los 78 alcaldes y las agencias del gobierno, dándoles 10 días para que emitan informes de proyectos prioritarios, entiéndase su descripción y si tienen fondos asignados. Ya para el 20 de enero tendría esa información en sus manos y cinco días después tendría la primera reunión del concilio.

Además, este miércoles se reunirá con funcionarios del Cuerpo de Ingenieros y luego con el Departamento de Vivienda Federal y con FEMA.

“Lo que estamos buscando es que lleguen los fondos, que se sea ágil y no haya impedimentos u obstáculos. En el proceso de transición vimos que fondos no llegaron y se perdieron. Me voy a convertir en facilitador para ver dónde están los obstáculos. Lo otro es la ejecución y el mejor uso de los fondos federales”, dijo.

Torres, por su parte, proclamó que este será el año de la “cosecha” en Yauco, tras sostener que los terremotos del año pasado le cambiaron la vida a toda la zona.

“De nuestros cinco municipios, nuestras familias y de toda una generación futura que vio en ese terremoto como pudimos levantarnos, exigir y ser correctos en manejar un desastre de esa magnitud”, dijo Torres. “Este año comienza una nueva vida… sin duda alguna, estoy convencido de que todo lo que vamos a estar ejecutando, esforzando y poniendo en práctica, con Dios vamos a lograr que todo cambie para bien”, agregó.

“Este año es año de cosecha, año de dejar atrás todo lo vivido, de dejar atrás los pesares y tristezas que vivimos en un cuatrienio duro, pero nos mantuvo de pie, fuertes y batallando”, dijo.

Yauco fue, junto a Guánica y Guayanilla, uno de los municipios más afectados por los terremotos y todavía falta el dinero para la demolición de 126 estructuras inseguras, un proyecto valorado en $4 millones autorizados por la Junta de Supervisíon Fiscal, que ha limitado el uso de ese dinero para demoler, no para la construcción de vivienda nueva. Este próximo viernes se inicia la demolición de las primeras cuatro.

En total, hay 820 estructuras inseguras en todo Yauco.

En febrero debe comenzar la construcción de un proyecto de 30 unidades de vivienda valorado en $1.2 millones en el barrio Barinas. El proyecto debe estar terminado en diciembre.

Todavía hay 13 familias viviendo en campamentos familiares.

“La burocracia, la falta de compromiso, la falta de voluntad y dinamismo… sé que el Departamento de la vivienda va a cambiar. Sé que para las 457 familias que solicitaron ayuda para reparación de techos o reubicación de áreas inundables (tras el huracán María) eso va cambiar”, dijo Torres al lanzarse una dura crítica al pasado gobierno novoprogresista. Acto seguido, colocó todas sus esperanzas en Pierluisi.

“Mi gobernador, con la asignación que tienen estos municipios en vivienda (junto a otros en sur) nos va a ayudar a que le podamos construir vivienda a los que aún sufren”, dijo Torres al insistir en que la Junta de Supervisión Fiscal debe permitirle al gobierno municipal utilizar parte de los $4 millones asignaciones para demoliciones para también construir viviendas.

“Sabemos que nos va a defender ante la Junta”, dijo Torres.