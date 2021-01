El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Cruz Maldonado, informó hoy que el candidato al Senado por el Distrito de Humacao Hill Román Rodríguez no superó a la recién juramentada Wanda Soto, del Partido Nuevo Progresista (PNP), como la colectividad esperaba tras una revisión de las actas.

“Luego de analizar las actas que nos fueron entregadas en la tarde de ayer, no superamos los votos necesarios para que el candidato popular Hill Román Abreu pudiera vencer a la senadora Wanda Soto en el Distrito Senatorial de Humacao. La corrección inicial de esas actas tenía el potencial de sumar 62 votos netos a favor de nuestro candidato Hill Román en comparación con la divulgación al 31 de diciembre de 2020, por lo que terminaba con una ventaja de 20 votos sobre la candidata del PNP”, explicó en un comunicado.

El paso jueves, 7 de enero, Cruz Maldonado dijo que Román Rodríguez se convertiría en el nuevo senador por la colectividad si la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) corregía supuestos errores en las actas de la elección, lo que conllevaría a que el Senado declarara nula la juramentación de Soto, quien juró el pasado sábado como senadora por Humacao luego de recibir una certificación preliminar por parte de la CEE.

PUBLICIDAD

“Los reclamos originales que hicimos para que se corrigiera la divulgación de resultados era en los precintos de Humacao, Maunabo y San Lorenzo. En este último caso, se trató de una alteración de actas injustificada, que provocó las sospechas que motivaron a nuestra oficina a realizar toda la investigación. Sin embargo, en justicia, tenemos que reconocer que en el Precinto 095 de Naguabo, se duplicó una divulgación que hizo ganar a la candidata del PNP 54 votos netos frente a Hill Román. Ese solo precinto tendrá el efecto de favorecer a la candidata del PNP”, sostuvo hoy Cruz Maldonado.

Terminado el recuento del distrito senatorial de Humacao, Wanda Soto vencía al popular Hill Román por 42 votos de ventaja. De proceder con la corrección de actas como se solicitó, la ventaja de la senadora del PNP se redujo a 34 votos, según el comisionado.

“Obviamente no me siento nada satisfecho con estos resultados, pero estamos a horas del inicio de la próxima Asamblea Legislativa. No recibimos la totalidad de los documentos que interesábamos y la realidad es que no tenemos más tiempo para seguir investigando este asunto. Dejo en manos del candidato del Partido Popular la decisión de sí interesa continuar con su investigación en cualquier otro foro. En lo que se refiere a la CEE, esto es final”, concluyó.

Con información del periodista Javier Colón Dávila.