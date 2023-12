Barranquitas - Evidentemente contento, el gobernador Pedro Pierluisi reveló este lunes que había comprometido a su compañera Fabiola Ansótegui Blanc el 10 de diciembre, pero que no lo dio a conocer hasta el jueves pasado luego de notificar la buena nueva a su familia cercana.

“Mi novia Fabiola y yo estamos bien contentos de la decisión que hemos tomado. Sí, nos hemos comprometido, pero ya el detalle de cuándo va a ser la boda y en dónde, eso no lo hemos decidido. Tenemos múltiples opciones. Otra vez, estamos felices”, dijo el mandatario.

Cuando se le insistió en si habría boda en La Fortaleza, recalcó que aún no hay lugar seleccionado.

“Bueno, es que no hemos decidido eso. Tenemos múltiples opciones y de igual manera en cuanto a la fecha. No tenemos fecha al momento, pero estamos contentos. Tomamos esa decisión. Una decisión muy seria. El futuro dirá”, afirmó sonriente.

PUBLICIDAD

“Sí, sí. Estoy contento”, reconoció al momento en que se le indicó que se le notaba su felicidad.

Sobre el momento de la petición, relató que se arrodilló ante su novia y le pidió matrimonio “un poco asustado”.

“Le pedí el sí... eso fue el domingo 10 de diciembre, pero no se lo notifiqué a mi familia inmediata creo que hasta tres días después. Por eso, lo informé en los medios de comunicación, creo que fue el jueves pasado, porque el miércoles fue que le di la noticia a mis seres queridos”, contó.

“Pero sí, me dijo que sí. Gracias a Dios, porque estuve ahorrando un montón de tiempo para comprarle el anillo”, dijo riéndose.

Agregó que sus hijos están igualmente contentos con la noticia, porque “nuestra relación data de hace ya tres años y medio”.

Asimismo, reiteró que no hay fecha para la boda, pero se mostró esperanzado en que sea “en algún momento el próximo año”.

A través de las redes sociales, y con una foto de él y Ansótegui Blanc, el gobernador divulgó al país que se habían comprometido. En la foto, tomada en el Salón de los Espejos de La Fortaleza, junto a un árbol de Navidad, la pareja del primer ejecutivo mostraba su anillo de compromiso.

También habla de Ortiz e insiste con Román

De otra parte, y luego de que el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, oficializara su aspiración a la gobernación, Pierluisi respondió a su mensaje en el que aludió al status. El representante aseguró que la Pava participará de un proceso plebiscitario solo si es responsable.

PUBLICIDAD

“(Es) la misma (postura) de siempre, del liderato tradicional de ese partido. Dentro del PPD es obvio que hay un sector que favorece que Puerto Rico tenga soberanía nacional, o sea, que favorece la libre asociación”, sostuvo Pierluisi.

Recordó que, en el Congreso, su administración impulsa el proyecto del Senado 3231 y hay una visión clara de respaldar solo “opciones no territoriales o no coloniales” como la estadidad, la libre asociación y la independencia.

“Yo no voy a juzgar de esa manera. Aquí todos los líderes del Partido Nuevo Progresista han puesto de su parte”, respondió cuando se le cuestionó si se equivocó cuando pensó en algún momento que la comisionada residente en Washington y ahora su contendora, Jenniffer González, sería la persona que consiguiera la estadidad para la isla.

Al gobernador también se le preguntó por la radicación de candidatura de Elmer Román, quien busca ser comisionado residente en Washington de la mano de González, la contrincante de Pierluisi por la candidatura a la gobernación en la Palma.

“Me mantengo en el comentario de que para ser candidato a la comisaría residente bajo la Palma el principal criterio, la principal credencial tiene que ser la habilidad de ese candidato de abogar por la estadidad. Su trayectoria en el partido y a favor de nuestro ideal, que es lo que une todos los penepés... estamos hablando de un candidato que estaría aspirando bajo la Palma”, declaró.

“Y yo he dicho que Elmer Román no tiene trayectoria alguna en el Partido Nuevo Progresista. Tampoco a favor de la estadidad”, aseguró, no sin antes contrastar a Román con los también aspirantes a la silla en Washington, José “Quiquito” Meléndez y William Villafañe, a quienes elogió.

PUBLICIDAD

El gobernador hizo las expresiones en Barranquitas, donde acudió para inaugurar el puente de la carretera PR-770, ubicado en el barrio Cañabón. La obra se hizo con una inversión de más de $4 millones de dinero provisto por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), así como del programa CDBG-DR y del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

El puente, que reconecta a los residentes de Barranquitas, Orocovis, Comerío, Naranjito y Aibonito, fue severamente dañado por el huracán María, en 2017.