Hace 25 años, Rosa Avilés recibió un diagnóstico positivo de VIH, resultado de una agresión sexual.

Los dos meses subsiguientes al diagnóstico fueron “bien terribles”, confesó la mujer. “Yo simplemente me iba a dejar morir. No quería salir de mi casa, perdí mucho peso, no quería hablar con nadie”, compartió.

Todo, sin embargo, cambió el día que -en medio de un tapón- comprendió que ese virus que se había internado en su cuerpo dependía de ella para vivir. Fue, entonces, que hizo público su diagnóstico e inició un peregrinar que, no solo la transformó sino que la ha llevado a ser una voz fuerte en defensa de los derechos de los pacientes de VIH/sida.

“Eso (el activismo) me mantiene viva y mi visión es apoderar a la gente porque, obviamente, hay muchas personas y activistas de muchos años que no entienden que los años pasan... y que tenemos que preparar a las personas que quedan”, afirmó Avilés en entrevista con este medio.

PUBLICIDAD

Además de hacer público el diagnóstico, educarse ha sido vital durante estas pasadas dos décadas. En el proceso, amigos se retiraron y hubo personas que no le servían bebidas en vasos de cristal. El rechazo, reconoció, era mucho más fuerte al que, sostiene, se sigue experimentando hoy día.

“Se ha hecho ver como que el VIH está resuelto, como que es más fácil, que ahora es una sola pastilla, que las personas tienen unos beneficios... Pero la realidad del caso es que el VIH es una condición de salud que, si no te cuidas, te va a matar y que la muerte es angustiante”, afirmó.

De su familia, sin embargo, recibió amor y aceptación. Aún guarda, dijo, un mameluco que su hermana le regaló pensando que se iba a morir.

“Fue impresionante para mí ver a mi hermana, que estaba sin trabajar, gastar tanto dinero en un mameluco que yo quería porque pensaba que iba a morir”, contó sobre la pieza de ropa que aún guarda.

A pesar de que las estadísticas evidencian una baja consecutiva, tanto en el número de diagnósticos confirmados como en las fatalidades reportadas anualmente en la isla, la lucha contra el VIH/sida continúa. “Sigue siendo un reto porque siguen habiendo casos. En Puerto Rico, diariamente se reporta un caso de VIH y se estima que hay 1,800 personas que tienen el VIH y no han sido diagnosticadas”, sostuvo Blanca Cuevas, coordinadora de la Sección de Comunicación y Educación en Salud del Departamento de Salud.

PUBLICIDAD

Según datos de la Oficina de Investigación y Epidemiología de la agencia, en las pasadas cuatro décadas en Puerto Rico se han diagnosticado 50,808 casos de HIV/sida. Durante ese mismo período, han fallecido 30,247 personas a causa de la enfermedad.

“El sexo sin protección sigue siendo el modo de transmisión principal en Puerto Rico, donde cuatro de cinco personas que son diagnosticadas con VIH reportan que el sexo sin protección fue el método de transmisión”, señaló.

Mañana, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial del Sida, espacio que se separa para apoyar a las personas que conviven con el VIH y para recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida.

El reto de alcanzarlos

Cuevas reconoció que sigue siendo un desafío llegar a las personas y llevarles el mensaje de la importancia de hacerse la prueba de VIH y poner en práctica las medidas de prevención que han evidenciado ser efectivas.

“En los últimos dos años, con la llegada del COVID(-19), pues muchas personas han olvidado que el VIH sigue estando con nosotros. El estigma y la discriminación colaboran a que la gente también no sienta la necesidad de hacerse la prueba o piense que es un asunto que le pasa a alguna gente y que no están en riesgo”, expresó Cuevas.

Sostuvo que algunas personas -especialmente la generación que no vivió los inicios del virus y sus consecuencias- ven el VIH como una “enfermedad crónica” por lo efectivos que han sido los tratamientos en disminuir la carga viral. “Para ellos, es una enfermedad más y el verlo de esa manera puede representar un reto porque las personas pierden de perspectiva que todos y todas estamos a riesgo”, expresó.

PUBLICIDAD

El efecto del COVID-19

Cuevas reconoció que durante la pandemia del coronavirus -decretada en Puerto Rico hace 18 meses- menos personas se realizaron la prueba del VIH/sida.

A pesar de que las clínicas se mantuvieron ofreciendo los servicios, muchas personas no buscaron los mismos por miedo a un contagio. Igualmente, por un período se cancelaron las clínicas comunitarias.

“Se ha demostrado que es muy efectivo que las personas reciban tratamiento lo más temprano posible, así que hay que continuar con ese mensaje de prevención”, señaló Cuevas.

Además de las pruebas rutinarias, es importante no exponerse a relaciones sexuales sin protección para evitar el intercambio de secreciones. No compartir agujas, jeringuillas u objetos para inyectarse es otra medida preventiva esencial.

“El consumo diario o social de drogas y alcohol puede ser un riesgo, porque cambian la capacidad de los seres humanos en tomar determinaciones”, agregó Cuevas.

Otro efecto que ha tenido la pandemia es el deterioro de la salud mental, lo que ha provocado que algunas personas sufran una recurrencia en el abuso de sustancias controladas, señaló Alexandra Bárcenas Salgado, coordinadora de Red de Acceso de Intercambios Puerto Rico, una organización no gubernamental que ayuda a usuarios de opioides en 14 municipios del noreste de la isla a minimizar los riesgos del uso de sustancias intravenosas.

“Ha habido incrementos y ha habido muertes, mayormente muertes, sobredosis... posiblemente (son personas que) ya habían tenido algún consumo y tuvieron, a lo mejor, alguna recurrencia más notable en el tiempo de pandemia”, expresó Bárcenas Salgado.

La entidad entrega unas 360,000 jeringuillas al año e impactan unos 250 participantes mensuales.

PUBLICIDAD

El uso de drogas inyectables es la fuente más común de contagio de VIH/sida entre los hombres en Puerto Rico, con un 45% o 16,774 casos. Como segunda causante está el contacto sexual hombre con hombre, con un 29%.

Bárcenas Salgado destacó que la intervención de reducción de daños que se hace con el intercambio de jeringuillas es manejado de una forma “limitada” en la isla por organizaciones sin fines de lucro.

“Hay comoquiera, entendemos nosotros, pocas organizaciones que proveen este servicio como tal”, dijo, al señalar que tras la pandemia quedaron activas unas seis entidades dedicadas a este trabajo.

Además del intercambio de jeringuillas, la entidad ofrece -a través de fondos federales- pruebas de VIH a sus participantes y les proveen otros servicios, como acompañamiento y orientación en la búsqueda de vivienda.

La digitalización de los servicios fue otro de los factores que resultaron en un reto para muchos participantes de Intercambios Puerto Rico. De ahí, lo importante del acompañamiento del equipo de la entidad para darle seguimiento a los casos y tratamientos, dijo. “Ese seguimiento fue vital para varios participantes que se quedaron desconectados”, añadió.

“La barrera mayor es también la vivienda, que tenemos personas con un diagnóstico VIH viviendo en la calle o viviendo en unas condiciones precarias”, afirmó Bárcenas Salgado.

Persisten los estigmas

Para Avilés, el mayor estigma sigue siendo la falta de conocimiento que ocasiona una limitación en servicios médicos, así como el uso de conceptos erróneos y discriminatorios.

“El estigma sigue rampante porque lo que la gente ha desarrollado, y no todo el mundo, es tolerancia y la tolerancia es una actitud pasiva ante una acción que debería ser activa. Nosotros no queremos tolerancia, nosotros queremos respeto, equidad”, afirmó la activista.

PUBLICIDAD

“El hecho de acercarte, de abrazarme, de besarme, fuera de la pandemia del COVID, no tiene ningún riesgo de transmisión”, agregó la mujer.

A esto se suma la falta de información de profesionales de la salud, tanto de los tratamientos disponibles como de los servicios de apoyo para tener una mejor calidad de vida.

“Una persona con VIH merece recibir servicios primarios y que su médico conozca cómo trabajar ese diagnóstico. Todavía es la hora que algunas personas tienen que ir a clínicas en específico”, expuso, por su parte, Bárcenas Salgado.

“¿Qué mensaje le darías a una persona que haya recibido un diagnóstico positivo recientemente?”, le preguntó El Nuevo Día a Avilés.

“Que se eduque, que se apodere, que viva... Recibe tratamiento, edúcate, protégete de lo demás... y entender que no es un pecado, que no es un delito, que es tu vida y que tú eres el único que puede tener control sobre ella y de la única (forma) que lo vas a tener es aceptando que tienes un diagnóstico, porque el estigma más grande es el autoestigma”, contestó.

Aunque siguen limitadas las actividades para conmemorar el Día Mundial del Sida debido a la pandemia del COVID-19, municipios y entidades realizarán mañana lazos humanos como símbolo de solidaridad con las personas que murieron a causa de la enfermedad.