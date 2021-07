Cuatro días después de haber asistido a una boda, Esteban (seudónimo) recibió este miércoles una llamada de la novia alertándole que uno de los invitados tenía síntomas de COVID-19, por lo cual debía hacerse la prueba para confirmar y descartar su contagio. Ese mismo día se la hizo, tanto la prueba de antígeno como la molecular. Y ambas arrojaron positivo.

“No sé si es la mente o qué porque yo me sentía bien, pero cuando recibí esa llamada rápido sentí que me molestaba la garganta”, dijo Esteban, de 58 años.

Su preocupación inicial, dijo, era un familiar con el que había tenido contacto y en los próximos días debía realizarse una intervención, pero afortunadamente salió negativo a la prueba. Su esposa y sus hijos también arrojaron negativo, por lo cual Esteban decidió aislarse en la casa vacía de un familiar.

La boda, contó, fue el sábado pasado en un local de Camuy. Según le cuentan, hasta este jueves ya 12 personas habían arrojado positivo, tanto familiares de los novios como invitados residentes en los municipios de Camuy, Arecibo y Hatillo.

Del Departamento de Salud, así como del municipio donde reside, dijo, ya lo han llamado varias veces, primero para conocer de los contactos cercanos con los que compartió en días previos, así como para darle instrucciones de guardar aislamiento y orientarlo sobre los síntomas que podría estar sintiendo. Además, dijo, personal del municipio donde vive le llevaron una compra con alimentos y algunos artículos de primera necesidad.

“De verdad que me sorprendió. No pensé que me iba a dar resto”, dijo al contar que se vacunó en marzo con el producto de Johnson & Johnson.

Todos los invitados a la boda, dijo, debían mostrar evidencia de haberse vacunado contra el virus para poder asistir al evento. Por eso, dijo, le extrañó que se haya formado un brote de esta magnitud.

“En la boda algunos estaban con mascarillas y otros no, especialmente si estaban bebiendo y comiendo”, indicó.

Inicialmente, sostuvo, lo que tenía era una molestia en la garganta y un leve gotereo nasal. Sin embargo, contó que desde el jueves ha tenido náuseas, diarreas, dolor de barriga, fiebre alta y escalofríos.

“Anoche no dormí nada. Tengo mucha ansiedad y estoy como hyper. No podía cerrar los ojos. Tenía frío y calor, frío y calor. Me bañé como 14 veces”, dijo.

Su doctora le recomendó un tratamiento de anticuerpos y de la compañía donde lo administran lo llamaron para darle información.

“Cuando me hablaron de todos los efectos secundarios que podían darme me dio miedo y dije que no, que por ahora no”, indicó el hombre de 58 años.

El Nuevo Día se comunicó con el alcalde de Hatillo, José “Chely” Rodríguez, quien dijo desconocer del brote y refirió el asunto a la epidemióloga municipal de Hatillo, Brenda González Orsini. Esta, sin embargo, informó que una directriz nueva del Departamento de Salud le impide divulgar información relacionada al COVID-19 a menos que la agencia lo autorice.

Tampoco ha sido posible conseguir una reacción de Salud sobre esta situación.

Según lo define Salud, un brote es cuando surgen dos o más casos de COVID-19 de un mismo evento y espacio.