El gobernador Pedro Pierluisi advirtió este lunes que reforzará durante el periodo de Semana Santa la presencia de su componente de salud y seguridad en las calles del país, particularmente en las zonas turísticas de Puerto Rico, es un esfuerzo de mantener el cumplimiento de residentes y turistas con las medidas de prevención y restricciones ante el COVID-19.

“Aquí vamos a ver un despliegue de recursos jamás visto en Semana Santa, precisamente para prevenir, porque mejor precaver que tener que remediar”, subrayó Pierluisi durante una conferencia de prensa en La Fortaleza, tras sostener una reunión con los secretarios y jefes que son parte del componente.

Para Semana Santa –que se extiende hasta el domingo- el Negociado de la Policía desarrolló un plan que incluye la activación de 3,500 agentes destacados de forma exclusiva en las áreas y actividades turísticas a través de la isla. El plan se desarrolló en coordinación con otras agencias y oficinas, así como municipios, incluyendo Bomberos, Negociado del 911, Hacienda y cuerpos de la policía municipal. El operativo para esta semana surge en momentos en que se reporta un aumento en casos confirmados de COVID-19, así como en hospitalizaciones a causa del coronavirus, reconoció el gobernador.

“La realidad es que, aunque hemos avanzado muchísimo en particular con la vacunación, aún estamos viviendo en medio de una pandemia y desgraciadamente hemos visto un aumento en casos positivos y hospitalizaciones en días recientes”, sostuvo. No obstante, argumentó que el sistema hospitalario no está comprometido ante el alza.

“Lo vamos a seguir monitoreando”, dijo. “Esta orden ejecutiva (de medidas contra el COVID-19) que está en curso, la emití para que expirara luego que transcurriera el proceso de Semana Santa, hasta el 11 de abril. Si de un día para otro ocurriera algo extraordinario uno siempre puede revertir alguna de las flexibilizaciones”.

Se amplían las vías de llegada de turistas

Precisamente durante la Semana Santa, el 1 de abril, reiniciará el tráfico de vuelos comerciales en los aeropuertos internacionales de Aguadilla (Rafael Hernández) y Ponce (Mercedita), entrada de turistas que se sumaría a la llegada de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Marzo, de hecho, ha establecido una cifra récord de llegada de turistas desde que se declaró una pandemia el pasado año.

El secretario designado del Departamento de Salud, Carlos Mellado, aseguró que a todos los viajeros –incluyendo a los que lleguen por Aguadilla o Ponce- se les continuará exigiendo presentar la prueba molecular negativa de COVID-19 como requisito de entrada, cumplir con la cuarentena o realizarse la prueba en la isla.

“Para entrar a Puerto Rico hay que traer la prueba PCR negativa, eso es definitivamente”, afirmó. Mellado enfatizó en que cuando un viajero no presenta esa prueba negativa, se compromete con su firma en la declaración de viajero a cumplir con un periodo de cuarentena. En teoría, un viajero solo podría participar libremente de actividades en la isla si presenta la prueba al llegar o se la realiza en Puerto Rico.

“Estamos en constante comunicación con el secretario de Seguridad Pública y el Comisionado de la Policía, vamos a estar sumamente pendiente y las intervenciones ocurren de la siguiente forma: si se entra a un lugar y se ve un turista, se le pide la identificación e inmediatamente, dentro del equipo que tiene la Oficina de Investigaciones (de Salud) hay un epidemiólogo, y ese epidemiólogo entra al bioportal. Si esa persona violentó la cuarentena, inmediatamente se va al tribunal y se le somete cargos por violación a la orden ejecutiva”, subrayó Mellado en respuesta a El Nuevo Día.

La Coalición Científica ha advertido en las pasadas semanas que las autoridades necesitan reforzar la fiscalización y monitoreo de los viajeros. Mellado aseguró que la agencia estará activa en sus intervenciones esta semana.

Vigilantes ante la presencia de variantes

El secretario designado confirmó, de otra parte, que se han reportado 19 casos de tres variantes del coronavirus en Puerto Rico, por lo que exhortó a los ciudadanos a no bajar la guardia y mantener las medidas de seguridad.

Según el funcionario, 11 de los casos corresponden a la variante detectada por primera vez en Reino Unido (B.1.1.7), seis a la variante de California (CAL.20C) y dos a la variante de Brasil (P.1) En cuanto a si podría haber otros casos de estas variantes en la isla, el funcionario reconoció que sí.

“Tenemos esos 19 casos de variantes y no podemos tapar el cielo con la mano, debe haber muchos casos más”, advirtió.

Mellado precisó que estos casos se reportaron entre los meses de enero, febrero y marzo, según los datos recolectados por el Sistema Municipal de Investigación y Rastreo de Contactos. De acuerdo con los datos de la agencia, en los lugares donde se detectaron los casos no hubo brotes relacionados a las variantes.

“No obstante, la comunidad científica establece que sobre todo en la variante brasilera la vacuna (contra el COVID-19) puede ser menos efectiva. Por eso nuestro llamado es a que no olvidemos que la manera de nosotros prevenir completamente esta pandemia no es tan solo la vacuna. La vacuna simplemente te protege a ti, pero si nosotros mantenemos el distanciamiento físico, el lavado de manos y evitamos las aglomeraciones, cualquiera de las variantes, que no son más mortales, simplemente más virulentas, las vamos a poder superar”, sostuvo.