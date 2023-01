No será hasta que culminen los dos procesos paralelos que corren a nivel investigativo y en el Tribunal Federal en Puerto Rico sobre el productor de televisión y radio Sixto “George” Díaz Colón por alegado delito de extorsión, que el gobernador Pedro Pierluisi se expresará sobre el tema.

“Hasta ese momento me parece que no es prudente que yo me esté expresando cuando no sabemos el resultado final de esos procesos”, dijo el mandatorio, en un aparte con medios tras su participación en la graduación de cadetes de la Academia de la Policía, en Gurabo.

Pierluisi recordó que el Departamento de Justicia informó que hay una investigación en curso sobre este asunto. Además, señaló el caso en el tribunal que se encuentra en su quinto día y que ya ha contado con las declaraciones de seis testigos.

“Hay que esperar que culmine ese caso. Lo importante es que florezca la verdad, que aflore la verdad y que se imparta justicia. En su momento sabremos el resultado de la investigación de Justicia y de ese caso y yo podré hacer mis expresiones”, reiteró.