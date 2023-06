El ataúd estaba posicionado al pie del altar, cubierto de flores blancas y de una bandera de Puerto Rico de triángulo azul celeste. Allí, el féretro donde descansan los restos de la ex primera dama Luisa “Piti” Gándara fue bendecido por el arzobispo de San Juan, Ramón González Nieves, quien ofició la misa en su honor tras su fallecimiento el pasado miércoles, luego de una larga lucha contra el cáncer.

Entre sollozos y elogios, familiares, funcionarios y amistades se dieron cita en la Catedral de San Juan para recordar cualidades de la también exrepresentante, quien fue descrita como una mujer comprometida con la niñez y con Puerto Rico, de carácter determinado, cariñoso y auténtico.

“De Piti se ha destacado grandes virtudes. Fue excelente educadora, extraordinaria defensora de la niñez, maravillosa primera dama, una importante y laboriosa legisladora, inigualable madre. Una mujer valiente y patriota de nuestra patria. Y, como ha dicho su esposo, fue una visionaria”, dijo en su homilía González Nieves, quien le dio la última comunión a Gándara días antes de fallecer.

PUBLICIDAD

/

Gándara fue maestra y, en su paso por la Oficina de la Primera Dama, de 2005 a 2009, y por la Cámara de Representantes, de 2013 a 2016, abogó por los derechos y el bienestar de la niñez, personas gestantes, mujeres y sobrevivientes de abuso sexual, entre otros temas de impacto social.

Las lágrimas fueron incontenibles cuando el hijo de la exrepresentante, Juan Carlos, se dirigió a los presentes.

“Luchó por lo niños y por todos los ciudadanos marginados. Ella sabía que con la ayuda de todos, haciendo los recursos disponibles y brindando nuevas oportunidades a todos, era posible que todos y cada uno de los niños y seres de esta tierra, pudiesen germinar en hermosos girasoles”, dijo en referencia al libro que más disfrutaba leer a los niños, “El Girasol” de Isabel Freire de Matos.

“Le pido a todos los que están aquí y todos los que la conocieron que honren su vida y sigan su legado. Cuiden del medio ambiente, protejan la vida de cada ser vivo, acaben con el maltrato infantil, frenen la violencia de género. Alcen su voz contra las injusticias”, agregó.

La misa estuvo pincelada con cánticos solemnes, en voz de la soprano Melliangee Pérez, acompañada de un pianista, una violista, un violinista y un contrabajista. La familia de Gándara pidió que la salida de Piti de la catedral fuera acompañada de la canción “Ángeles de Dios”.

“Nunca quizo ser nadie más que ella. No importa si era la primera dama, no importa si era legisladora, si ella estaba furiosa contigo, te lo hacía notar. Pero, si al revés, creía en ti o en tu causa, no se quitaba y peleaba por ti hasta el final”, expresó su hija Gabriela, evidentemente emocionada.

PUBLICIDAD

Por su parte, su esposo, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, dio gracias a todas las personas que han estado presentes en este duro momento para su familia, y los que estuvieron cuando aún Gándara luchaba contra el cáncer.

Agradeció que sea recordada por sus méritos, más allá de su esposa, pues destacó su carácter comprometido con las causas justas, sin importar si eso le hacía perder la simpatía de sus compañeros de filas en el PPD.

“Ahora tu legado público se conoce. Pero más aún, tu agenda inconclusa está viva”, aseveró, en referencia a su programa “Lee y sueña”, que pese a convertirse en ley en 2016, dijo que está “inoperante” por falta de dinero.

“Piti, tú estás ahora en el lugar en que se puede leer y soñar. Ojalá que desde allá se pueda lograr que en Puerto Rico, el lugar que tanto amó, los niños puedan volver a leer y soñar”, concluyó el exgobernador Acevedo Vilá entre aplausos.

A la misa asistieron, entre otras figuras, el gobernador Pedro Pierluisi, el presidente del Senado José Luis Dalmau Santiago y el exsenador Eduardo Bhatia, quien conoció a Gándara desde su juventud.

Asimismo, el juez federal Gustavo Gelpí, la legisladora Ana Irma Rivera Lassén y el coordinador general de Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, y figuras del entretenimiento como el cantante y actor Fernando Allende y el productor Luisito Vigoreaux dijeron presente.