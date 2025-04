La primera asamblea se llevará a cabo este sábado, 5 de abril, a partir de las 10:00 a.m., en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, en Hato Rey. El sábado 12 de abril, realizarán asambleas, a partir de las 10:00 a.m., en el Centro de Estudiantes del recinto de Fajardo de la Universidad Interamericana y en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en Ponce.

No obstante, esa no sería la cantidad de dinero que las familias recibirían, pues, conforme al Plan de Ajuste, la oferta está sujeta a un descuento por considerarse una obligación no asegurada del gobierno central. El monto a recibir sería aproximadamente el 20.4% de la oferta, indica la notificación aprobada por Swain, lo que representa $5,100. Este porcentaje, no obstante, también podría cambiar a medida que se atienden los reclamos de deuda no asegurada que el gobierno tiene ante sí, alerta la notificación.