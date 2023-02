Solo tres personas participaron hoy, viernes, en el segundo día de vistas públicas sobre las métricas de desempeño que determinarán si LUMA Energy cobrará las millonarias bonificaciones dispuestas en su contrato de operación y mantenimiento de la red eléctrica.

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) convocó para escuchar ponencias de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., pero fue más el tiempo en receso debido a la escasa presencia ciudadana.

De igual forma, los deponentes expusieron situaciones personales o insatisfacción con el servicio de LUMA, en lugar de ofrecer recomendaciones puntuales sobre qué deben incluir las métricas de desempeño.

El primer turno lo tuvo Juan Carlos Hernández, de Moca, quien denunció que lleva poco más de un año esperando que LUMA le conecte el servicio eléctrico en su hogar. “Cada vez me cambian, me dan una excusa nueva, y creo que, a un año y pico de haber solicitado el servicio y haber cumplido con todos los requisitos que me piden, el desempeño de LUMA ha sido nefasto”, dijo.

Luego, Adeliz García y José Arnaldo Flores, del Movimiento Carraízo Embellece, en Trujillo Alto, tronaron contra “la mala calidad del servicio” de LUMA, que, según su relato, se refleja en “continuos” apagones y fluctuaciones de voltaje, que causan, a su vez, daños en enseres eléctricos.

“¿Quién nos reembolsa por los enseres dañados?”, cuestionó García.

Por su parte, Flores tildó de “usura” o lucro excesivo el cobro de 8% que LUMA exige a los clientes que se acogen a planes de pago, cuando la electricidad es un servicio básico. “No hay sensibilidad ni empatía con el pueblo”, declaró, tras urgir al NEPR a “fiscalizar realmente” el desempeño enfocándose en la cantidad y duración de apagones, “que es la métrica que el pueblo conoce”.

El NEPR recibirá comentarios públicos hasta el 12 de abril. Pueden enviarse a secretaria@jrsp.pr.gov.

Uno de los anejos del contrato que LUMA firmó con el gobierno, en 2020, establecía las métricas con las que el consorcio debería cumplir para recibir las bonificaciones. En febrero de 2021, luego de haber asumido control de la red eléctrica, LUMA sometió al Negociado enmiendas a esos indicadores, y volvió a hacer lo propio en septiembre de ese año y en octubre de 2022.

En el primer año, luego que finalice la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), LUMA podría cobrar $13 millones en bonos, cifra que aumentaría a $17 millones y $19 millones en el segundo y tercer año, hasta alcanzar los $20 millones a partir del cuarto y por los 15 que dura su contrato.