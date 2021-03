El presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, no pudo responder este domingo cuántos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ya han recibido una oferta o han sido contratados para continuar laborando en la entidad, al ser cuestionado por miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes.

“Estamos en el proceso de reclutamiento ahora mismo”, sostuvo el presidente de la empresa privada que estará a cargo de la operación de la transmisión y distribución de la electricidad en Puerto Rico.

Stensby indicó que, desde finales de 2020 hasta la fecha, la compañía ha entrevistado a 1,500 candidatos, de los cuales 1,132 son actualmente empleados de la AEE. La información sobre la cantidad de empleados con ofertas o contratados no estuvo disponible a poco más de dos meses de la fecha en la que debe ser estar completada la transición entre LUMA y la AEE, el 1 de junio de 2021.

Durante una vista pública en la que el presidente de LUMA fue poco responsivo cuando se le cuestionó en cuanto a detalles del proceso de transición al interior de la corporación pública, el presidente de la Comisión, Luis Raúl Torres, le otorgó a Stensby dos días para someter el número de empleados ya reclutados, así como los puestos y salarios asignados. La Cámara de Representantes investiga la transacción entre la AEE y LUMA. Torres también solicitó los nombres y puestos de los empleados de la AEE que han solicitado ser entrevistados por LUMA para continuar laborando bajo el nuevo formato operacional.

“Consideramos eso confidencial”, respondió Stensby.

El presidente de la Comisión dejó claro que, de no ser satisfechas todas las peticiones de información y documentos solicitados hoy, la Cámara de Representantes acudiría a los tribunales.

Dentro de la Autoridad hay unos 4,200 empleados directamente afectados por la transición hacia una administración privada de la transmisión y distribución de la electricidad. LUMA sostiene que no necesitaría más 3,800 para la operación.

El presidente de LUMA defendió que “la Ley 120 (Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico) dispone que los empleados regulares de la AEE que no se afilien a LUMA conservarán sus puestos o serán transferidos a otros puestos dentro de la AEE u otras entidades gubernamentales”. Sin embargo, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) no ha provisto un panorama de transición claro para los empleados de la AEE que queden fuera de la contratación de LUMA. Stensby defendió que los empleados que pasen a LUMA recibirán el mismo salario que devengan hoy, si se trata del mismo puesto.

De otra parte, Stensby también reclamó confidencialidad al ser cuestionado sobre las minutas de las reuniones de las juntas directivas de LUMA Energy ManageCo, LLC y LUMA Energy ServCo, LLC, las dos corporaciones que componen LUMA Energy. Asimismo, dijo desconocer quiénes son los accionistas de Quanta Services y ATCO, las dos empresas matrices de LUMA. Sobre ese asunto, el presidente de la Comisión solicitó la lista de esos accionistas y la parte de la cual son dueños. El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, añadió que esa lista debe incluir los nombres de los accionistas que viven en Puerto Rico o que realizan actividades en la isla.

El presidente cameral, además, cuestionó a Stensby si las empresas matrices de LUMA estarían prohibidas de ser subcontratadas como parte de los trabajos de restauración o reconstrucción del sistema de la AEE, a lo que respondió que no.

El presidente de LUMA –que es accionista de ATCO- indicó que las compañías matrices “podrán competir” por trabajos, como cualquier proponente. Aunque durante la vista se levantó bandera ante lo que señalaron como un posible conflicto de intereses y acceso a información privilegiada, Stensby argumentó que los procesos son supervisados y regulados por leyes estatales y federales. “Hay restricciones sustanciales”, planteó. La empresa Innovative Emergency Management, que fue parte del consorcio que compitió en nombre de LUMA ante la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (p3, en inglés) en calidad de colaborador para obtener el contrato de operación, también podrá competir y ser subcontratada.

Ante ese panorama, el presidente cameral sostuvo que, “al final, toda la operación de la AEE estará bajo la misma entidad. Es un monopolio, es la misma entidad, es el mismo grupo de inversionistas”. Stensby defendió que este tipo de diagrama operacional es consistente con otros alrededor del mundo.

El presidente de LUMA, además, sostuvo que no recibiría otra compensación o beneficio más allá de su salario, pero tampoco quiso revelar cuál es la cantidad que devengará.

Ante la ausencia de respuestas precisas por parte del presidente de LUMA, el portavoz del Partido Independista Puertorriqueño, Denis Márquez, señaló que muchos de los cuestionamientos “eran preguntas que todas y todos nos hubiésemos hecho también sobre este proceso y no me equivoqué cuando pensé que muchas de esas preguntas no se iban a contestar y que en otras se iban a levantar privilegios corporativos. Esas son las consecuencias cuando los bienes públicos fundamentales se entregan a la empresa privada”.