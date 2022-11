Como uno de los países con mayor índice de desigualdad en el mundo, es importante que en Puerto Rico, desde la temprana edad, los ciudadanos conozcan sus derechos y deberes para hacerlos valer y cerrar la brecha que existe entre los principios éticos de avanzada contenidos en la Constitución y su implementación desde el Estado, coincidieron representantes de las ramas legislativa y judicial, la academia y el sector sin fines de lucro.

La decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Vivian Neptune, y la directora de la Oficina de Educación y Relaciones con la Comunidad del Sistema de Tribunales de Puerto Rico, licenciada Coral Aponte, sostuvieron que la base para un país de paz, justicia y equidad es la educación.

Según, Neptune, “desde escuela elemental hay que estar hablando de la Carta de Derechos, hay que estar hablando de derechos civiles, de igualdad, de acceso a un trabajo digno, a un techo, a vivienda”.

Por su parte, Aponte afirmó que la falta de conocimiento se traduce en falta de acceso adecuado de los ciudadanos a los tribunales.

PUBLICIDAD

“La desinformación es una barrera de acceso a la justicia. Si las personas no conocen esa Carta de Derechos, no saben qué es lo que van a invocar. Y el sistema de tribunales casi siempre se ve como en lo negativo, en la parte de responsabilizar a la persona, pero no lo vemos como ese lugar en donde reclamamos nuestros derechos”, dijo.

Advirtió que no sería necesario recurrir a los tribunales si se contara con métodos alternos, algunos existentes, como los centros de mediación o con líder comunitario con conocimiento para mediar y transformar el antagonismo. “Lo importante es promover la resolución pacífica de los conflictos”, sostuvo.

En tanto, la senadora Ana Irma Rivera Lassén añadió que para que los derechos establecidos en la Constitución -civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales- se ejerzan “lo más que hace falta es la mirada de cómo incorporar esos mandatos a nuestra vida. Cómo hacerla viva y cómo recordar que la interpretación siempre tiene que estar viva y avanzada”.

Escúchalos en: Apple Podcasts | Google Podcast | Spotify | Stitcher | RSS

Asimismo, el presidente de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Nelson Colón, apuntó que para ejercer efectivamente los valores constitucionales es importante que desde el Estado se reconozcan las soluciones emergentes que ya surgen desde muchas comunidades y establecer alianzas con distintas organizaciones para generar paz y respeto hacia los derechos humanos. Dijo que el gobierno cuenta con fondos que deben destinarse a esas iniciativas para fortalecerlas.

PUBLICIDAD

“A mí me da muchísima esperanza ver las soluciones que van emergiendo”, dijo al destacar que en Puerto Rico hay una cantidad “monumental” de recursos para las comunidades y “el gobierno tiene que tomar un rol muy proactivo para que ese dinero fluya”.

Mencionó como ejemplo las escuelas de alto rendimiento en comunidades pobres. “Están ahí. Y hay $7,000 millones… para las escuelas en Puerto Rico. Así que por qué proactivamente no creamos el puente atendiendo los requisitos que haya que atender… facilitando que esos recursos lleguen a la comunidad”.

El grupo participó en el noveno episodio del podcast “Hacia un Puerto Rico sostenible e inclusivo”, serie especial de En Puerto Rico, auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El episodio giró en torno al ODS #16, “Paz, justicia e instituciones sólidas”, que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces e inclusivas.