El asesinato de una mujer a manos de un policía retirado y líder sindical, quien por su cargo y carrera mantenía vínculos directos con la Uniformada, es un reflejo de la formación “violenta” bajo la cual se adiestra la fuerza policial del país, opinaron expertos consultados por El Nuevo Día.

Se trata de una formación desde el no cuestionamiento de la autoridad y de la ejecución del poder vertical, indicó Larry Emil Alicea, presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social. “Las personas que están bajo esa línea de mando no tienen poder, tienen que obedecer y, aunque no lo creas, reproduce bastante todo lo que denunciamos sobre el patriarcado y el machismo”, señaló.

La mañana del sábado, la Policía notificó el asesinato de Iraida Hornedo, de 57 años y quien, según la investigación preliminar, habría muerto a manos del presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa, con quien mantenía una relación. El hombre se privó de la vida.

PUBLICIDAD

“La Policía lo que hace es reproducir esas violencias, no solo en su ejercicio profesional, sino que también lo reproduce en sus relaciones interpersonales, no solo con su familia, sino a nivel intrapolicial”, señaló el trabajador social, al sostener que es momento de reflexionar sobre una reconceptualización de la Policía.

El Nuevo Día solicitó, desde el sábado, estadísticas referentes a cuántos casos de violencia doméstica (Ley 54) a nivel criminal están abiertos contra oficiales del Negociado de la Policía, así como datos dirigidos a conocer si Figueroa tuvo expediente por violencia doméstica mientras fue miembro de la fuerza. La información no ha sido suministrada.

El primer incidente de violencia doméstica mortal reportado en el país este año -el 27 de enero- fue el de la agente Brenda Liz Pérez, de 47 años y madre de cuatro hijos, quien fue asesinada por su expareja José Rivera Velázquez, también miembro de la Uniformada.

Tras el asesinato de Pérez, la Policía reveló que ninguna de las 78 instancias en las que agentes fueron imputados de este delito durante el 2021 prosperó en corte.

Según datos del Observatorio de Equidad de Género, en lo que va del 2022, se han reportado 59 feminicidios. De esos, 14 son clasificados como feminicidios íntimos, que son aquellos asesinatos de mujeres a manos de personas con las que sostuvieron una relación de pareja.

El domingo, en las redes sociales, amigos y conocidos de Hornedo recordaron su vida y destacaron su dedicación y compromiso como madre y profesional.

“Otro policía que asesinó a una mujer y luego cobardemente se suicidó. Iraida irradiaba amor, era empática, solidaria. Abrió espacios de estudio y trabajo para la gente trans. Una gran amiga, un ser humano ejemplar”, escribió el activista Pedro Julio Serrano.

PUBLICIDAD

Hornedo trabajó para el Municipio de San Juan durante la incumbencia de Carmen Yulín Cruz y fue subdirectora de Recursos Humanos de la Cámara de Representantes durante la presidencia de Jaime Perelló (2013-2016).

Perelló indicó que, aunque no tenía un trato diario con ella, “era una gran empleada”. “Que haya pasado esto, no solamente nos agudiza el problema social que tenemos, sino también el problema grande de feminicidios como una epidemia que sigue incrementando. Cualquier ser humano que pierde la vida, obviamente, es triste, pero ver y detallar la situación particular de la mujer en Puerto Rico es triste y lamentable”, señaló.

En un reciente informe, titulado “Licencia para matar: muertes por uso de fuerza policial en Puerto Rico, 2014-2020″, la organización Kilómetro 0 reportó tres feminicidios en circunstancias de violencia doméstica cometidos por policías contra sus exparejas utilizando el arma de reglamento.

“Aunque ya no fuera parte de la Uniformada, el fenómeno es el mismo. Cargan con la misma impunidad, tienen las mismas protecciones de parte de la agencia. Y habría que ver cuál fue el historial de ese señor en la Policía”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilométro 0.

La profesora y abogada Mariana Iriarte destacó que uno de los problemas principales es que la Policía no tiene un registro certero y transparente de números de casos, ni de las medidas que están tomando para atender el asunto de la violencia de género.

“Aunque estamos hablando de una persona que es expolicía, también era un líder gremial. No estaba totalmente desvinculado de la fuerza policial, al contrario, lo habíamos escuchado recientemente en los medios abogando por el aumento de las pensiones de los policías. Así que, sin duda, ostentaba una posición de poder y de prestigio dentro de la Uniformada. Obviamente, eso refuerza esa narrativa de que no tienen que rendirle cuentas a nadie, porque realmente esos son los operadores de la violencia del Estado”, señaló Iriarte.

PUBLICIDAD

La también asesora legal del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras señaló que la violencia contra las mujeres es una presión sistémica a la que hay que darle una respuesta colectiva. “Si no cambiamos la forma en que nos vemos en relación a quienes están a nuestro alrededor y empezamos a romper esa jerarquía de poder, pues difícilmente podamos atender este asunto”, expuso.