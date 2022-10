La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía en San Juan confirmó este sábado que investiga como un feminicidio-suicidio la escena en la que se halló sin vida al presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa Torres, y a una mujer dentro de una guagua.

La escena se dio en la calle 2 de la urbanización Villa Nevares, cerca de la antigua cárcel Oso Blanco, dentro de una guagua Honda Passport de color blanco.

La teniente Wanda Torres explicó a El Nuevo Día que el estado en que se encontraron los cuerpos y las heridas que presentaban apuntan a dicho móvil de los hechos. Además, en el interior del vehículo se ocupó un arma de fuego, registrada a nombre del conocido líder sindical de 69 años.

“Ya se levantaron los cuerpos. Ella tenía dos impactos de bala, uno en la mandíbula y otro en la parte superior de la oreja derecha. Entendemos que es un feminicidio-suicidio. Vamos a esperar al protocolo de autopsia, pero hasta ahora la investigación va encaminada a eso”, señaló la teniente vía telefónica.

Al momento de esta publicación, el nombre de la víctima aún se protegía, debido a que sus familiares no habían sido contactados por las autoridades para darle conocimiento de lo sucedido.

La Línea PAS y el 9-8-8 están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, para ayudar a personas con comportamiento suicida o problemas de salud mental como: depresión, violencia doméstica y trastornos de ansiedad, entre otros. Si tienes o conoces a alguien con pensamientos suicidas comunícate de inmediato al 1-800-981-0023.

Al tiempo, descartó que la fémina sea la esposa del conocido líder gremial. Describió que es una mujer adulta “como de la edad de él (Figueroa Torres)”.

“La herida de bala de él (Figueroa Torres) es en la parte superior de la oreja derecha. Él tenía licencia de portación de arma y el arma de fuego estaba registrada a nombre de él. Es una HK 320 de calibre nueve milímetros”, detalló.

El presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa. (Archivo)

Cuestionada acerca de qué relación guardaban entre sí Figueroa Torres y la víctima, la oficial indicó que esa información aún está bajo corroboración.

No obstante, confirmó que ninguno de los dos residía en la urbanización donde ocurrieron los hechos, sino en el área de Caguas.

“Hacemos el llamado a que algún familiar vaya a forense y la pueda identificar. Esto aquí es como una plaza y vamos a corroborar si encontramos algún video. Luego, haremos entrevistas a familiares de él y ella”, mencionó Torres.

La teniente explicó que supieron de la escena como parte de una ronda preventiva de unidades de la Uniformada por el área cercana a la urbanización. Una de las rondas se realizó a las 6:00 a.m. de este sábado y, en ese momento, la Honda Passport no estaba en el lugar. Sin embargo, en la siguiente vuelta, los oficiales sospecharon de la situación y al revisar el vehículo encontraron ambos cuerpos.

Ese reporte, según el primer informe preliminar de la Uniformada, bajó a las 8:30 a.m.

Torres añadió que los cuerpos se hallaron con los cinturones de seguridad puesto, por lo que se revisará qué los llevó a estacionarse en dicha área.

Escena donde las autoridades hallaron los cuerpos del presidente de FUPO, Diego Figueroa y el de una mujer. (David Villafañe Ramos)

Estos hechos ocurrieron horas después de que la esposa de Figueroa Torres radicó, a las 2:44 a.m. de este sábado, una querella en la Comandancia de Caguas para reportarlo como desaparecido, luego de salir a las 10:00 a.m. de ayer, viernes, de su casa para una cita médica y no regresó.

Figueroa Torres llevaba más de una década al frente del FUPO y era conocido dentro de la fuerza como uno de los defensores de los derechos fundamentales de los efectivos de la Policía y que abogaba por el aumento salarial de los oficiales, así como la protección de las pensiones.