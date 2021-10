Efectivos de la Policía de Puerto Rico se manifestarán hoy, martes, para reclamar mejores condiciones de empleo y la protección de su retiro frente al edificio Seaborne, que alberga las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal, en Hato Rey.

El vicepresidente del Sindicato de Policías Puertorriqueños, José Cruz Martínez, le informó a El Nuevo Día que la manifestación, propuesta por un agente retirado, será una de varios métodos de acción que implementarán hasta conseguir que el gobierno y el ente creado por el Congreso salvaguarden su retiro.

“Esto es una manifestación que fue convocada por un compañero retirado Gabriel Hernández y nosotros lo que hicimos fue ayudarlo y respaldar esa manifestación, porque los policías están cansados ya. Esto pasó de color castaño, ya está demás. Lo que le falta a la Policía es salir a proteger vidas y propiedades y tenga que pagar también”, manifestó Cruz Martínez vía telefónica.

“Nos quitaron el retiro y las licencias... tenemos que pagar para reparar patrullas. Mira, si tú vienes a ver estamos pagando por trabajar”, abundó.

Cruz Martínez denunció que los hombres y mujeres que componen el cuerpo policiaco del país no aguantan más el estilo de trabajo que llevan, lo que se suma a una incertidumbre constante por el futuro de sus pensiones.

“Yo se supone que me retire el año que viene y me retiro con un 30% de mi sueldo del 2013, no del actual, sino del 2013. Eso me pone a mí a pensar si valió la pena el sacrificio que yo hice por estos 30 años, cuando yo juré proteger vida y propiedad y firmé un contrato que decía que yo iba a tener un retiro de 75% de mi sueldo del momento en que me vaya”, resaltó el oficial.

Las palabras de Cruz Martínez respaldan las del presidente de dicho gremio, Ismael Rivera Román, quien dijo anteriormente que la matrícula del Negociado de la Policía ha bajado considerablemente, porque “sin tener (la certeza de) un futuro retiro, tras cumplir con su vida (laboral), aparecen otras oportunidades (de trabajo)” para los oficiales del orden público.

La manifestación se dará a la vez que en el Capitolio se estará dilucidando cuál será el futuro del proyecto que establece un Plan de Ajuste de la deuda pública, decisión que podría quedar en las manos de la jueza Laura Taylor Swain.

Precisamente, Cruz Martínez indicó que no descartan movilizarse hasta el Capitolio para elevar sus reclamos durante la negociación de esta nueva ley que “protegería” las pensiones de los empleados públicos.

“Los policías están ya cansados y los policías ya no aguantan más y nosotros como sindicato y policías defenderemos a nuestros compañeros hasta las últimas consecuencias, tomemos la decisión que tengamos que tomar, porque es una decisión grupal, no es una decisión de una organización”, acotó.