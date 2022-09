El éxito de los estudiantes en su vida universitaria es difícil de predecir, pero la relación entre las notas que obtuvieron en escuela superior y su desempeño en sus primeros cursos postsecundarios es lo suficientemente fuerte para que la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico haya decidido prescindir del uso de pruebas estandarizadas para admitir alumnos de nuevo ingreso, aseguró el presidente de la institución, Jorge Iván Vélez Arocho.

Más que utilizar una prueba estandarizada para predecir el éxito de los estudiantes en la vida universitaria, Vélez Arocho argumentó que les toca a las instituciones académicas proveer las herramientas –como tutorías y asistencia tecnológica, entre otras– para asegurar que los alumnos tengan un desempeño satisfactorio.

“Las universidades, ¿a qué aspiramos? Aspiramos a que los estudiantes entren, sí, pero que pasen de primero a segundo año, de segundo año a tercer año”, indicó. “Si pronto no les damos a los estudiantes las herramientas para poder salir adelante en su educación universitaria, o en su educación técnica, perderemos a esta generación y será una tragedia para el país. Sería toda una generación de jóvenes que no van a poder lograr sus anhelos, una generación de jóvenes que no van a poder contribuir al país efectivamente porque no tienen las destrezas”, añadió, al recordar los rezagos académicos que se han acrecentado en niños y jóvenes de edad escolar desde 2017.

En 2020, la Católica dejó de requerir los resultados de la prueba de aptitud y aprovechamiento (PAA) que administra el College Board como requisito de admisión. Los resultados han sido positivos, aseguró Vélez Arocho.

“En el caso nuestro, se ha encontrado que el éxito de un estudiante en la universidad, en gran medida, depende más de las notas que tuvo en la escuela superior, en Español, Inglés, Ciencias, Matemáticas. Su desempeño a lo largo de tres años (de escuela superior) nos dice más que lo que puede ser un examen”, expresó.

Para validar estas observaciones, ya se comisionó un estudio a cargo de los profesores José Caraballo y Julio Quintana, destacó Vélez Arocho.

El mes pasado, el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao Delgado, propuso modificar ciertos requisitos de admisión para aumentar la cantidad de estudiantes en sus recintos. Como parte de su plan, propuso dejar de utilizar la PAA como requisito de admisión y, en vez, utilizarla solo para determinar la ubicación de los alumnos de nuevo ingreso hasta que se desarrollen pruebas de aptitud interna en cada uno de los recintos.

Uno de los argumentos en contra de esta propuesta –que ha generado controversia dentro y fuera de la UPR– ha sido que la PAA se utiliza para saber si los estudiantes tienen los conocimientos necesarios para tomar cursos a nivel universitario.

Vélez Arocho destacó que, en su institución, ya implementaron sus propias pruebas de aptitud, que permiten ubicar a los alumnos en cursos remediales, básicos, intermedios o avanzados, de acuerdo con el nivel de ejecución.

Asimismo, también han diversificado los requisitos de admisión para programas graduados. Señaló, por ejemplo, que la Escuela de Derecho requiere que todos los aspirantes pasen por un proceso de entrevistas.

“En otras palabras, la realidad que estamos viendo es que todos los presidentes de universidades, de la UPR y de las privadas, estamos comprometidos con no aguar la calidad de la educación. Estamos comprometidos con que seamos tan rigurosos como siempre hemos sido. Pero, al haber dicho eso, también tenemos que asegurarnos que les proveemos a los estudiantes las herramientas, sean tutorías, sea acompañamiento, para que tenga éxito”, manifestó Vélez Arocho, quien lleva 13 años al frente de la Católica y fue rector del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR por siete años.