Una de las principales preocupaciones de los trabajadores de la llamada cárcel federal, en Guaynabo , es el alcance de una de las órdenes para hacer un “large scale reduction in force” o una reducción a gran escala de la fuerza laboral.

“La administración de Trump pidió a todas las agencias federales que hagan un plan para reducir la cantidad de empleados, pero el pedido que tienen ellos no dice cuáles agencias están exentas. El problema con eso es que muchas de esas directrices, que están ya vigentes, no aplican, en gran parte, a las agencias que son de ley y orden” , expuso Jorge Rivera , presidente de la Local 4052 de la Federación Americana de Empleados de Gobierno (AFGE, en inglés).

“A veces, vemos que no tienen nada específico, pues, eso trae unas inquietudes a la gente (porque) no saben si nos va a tocar o no nos va a tocar a nosotros [...] y cuáles son las agencias que se consideran más esenciales”, agregó, en entrevista con El Nuevo Día.