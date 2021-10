¿Cuántas personas en Puerto Rico se han contagiado con COVID-19, tanto sintomáticos como asintomáticos? ¿Cuántas continúan convaleciendo? ¿Qué síntomas tienen? Esta información parece ser una incógnita pues, a pesar que otros países la validan y publican, el Departamento de Salud no la incluye en sus datos.

“No hay datos de cuantos en Puerto Rico siguen convaleciendo. Antes decían cuando casos negativos habían, pero tampoco le daban seguimiento”, denunció José Bernardo Negrón, director científico del Instituto de Investigación Social y Sanitaria.

El epidemiólogo le envió una propuesta al Departamento de Salud el pasado 18 de junio para crear un protocolo para la creación del registro de COVID persistente de Puerto Rico. La propuesta, sin embargo, aún no ha sido contestada.

Mientras, cada día son más los pacientes de “COVID persistente” o “COVID de larga duración”, lo que algunos definen como personas con síntomas del virus por más de un mes después del contagio.

“Si no sabemos la evolución natural de la enfermedad, a cuántos afecta, a quiénes y cómo no se les puede dar atención de calidad. Por eso urge llevar un registro, no puede ser anecdótico”, sostuvo Negrón.

Además del potencial de muerte, el COVID-19 puede ocasionar discapacidad a corto o largo plazo, advirtió Negrón. Alopecia o pérdida del cabello, fatiga, dolores musculares, falta de aire y problemas de concentración o memoria son algunos de los efectos del “COVID persistente”, dijo.

Por eso, indicó, no hay un tratamiento específico sino que varía caso a caso.

Según Negrón, la Academia Americana de Medicina Física y Rehabilitación advierte que un estudio publicado en la revista de la Asociación Médica Americana (JAMA) estima que 30% de los pacientes de COVID desarrollan “COVID persistente”. Según esta organización, en Puerto Rico 176,997 personas han sobrevivido este virus, por lo cual unas 53,099 personas podrían tener “COVID de larga duración”.

Mientras, la organización Salud Integral en la Montaña (SIM) creó una Clínica Post COVID-19 en Naranjito.

Gloria Amador, directora de SIM, informó que esta clínica abrió el 29 de julio y, hasta el sábado pasado había atendido a 299 pacientes. Ayer, mientras, tenían citados otros 81 pacientes.

“En la cita se le hace un cernimiento. Tienen que tener 21 años o más, haber tenido prueba positiva de COVID, que hayan convalecido en sus hogares o el hospital y que hayan pasado tres meses después de los síntomas o haber desarrollado una condición nueva”, dijo.

Problemas pulmonares, neuropatías, arritmias cardiacas, problemas gastrointestinales y de la piel han sido algunas condiciones encontradas en estos pacientes, además de dificultades en el olfato, gusto, audición y vista.

“Hemos visto muchos jóvenes bien complicados, incluso deportistas. También personas con oxígeno (suplementario) y profesionales de salud que se infectan en sus centros de trabajo”, dijo al advertir han atendido pacientes de diversos pueblos.