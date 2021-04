Un grupo de madres, padres, estudiantes y algunos maestros llevó a cabo una manifestación esta mañana frente a Fortaleza para protestar contra la orden de cerrar todas las escuelas a la educación presencial en Puerto Rico.

El Departamento de Salud anunció el jueves pasado que todas las escuelas de Puerto Rico tendrán que permanecer cerrada por dos semanas ante el alza de casos de COVID-19.

“Sabemos que la situación es delicada, pero queremos que se acaben de organizar y que hagan bien las cosas, para que los niños puedan volver de forma presencial y permanente en las escuelas”, sostuvo Beatriz García, portavoz de los manifestantes y madre de dos niñas.

“Esto es una causa que vale la pena luchar, por nuestros niños, para que ellos vean el ejemplo, de que vamos a defender sus derechos de educación presencial”, agregó. “Queremos que (la educación presencial) se haga de una forma responsable. Nosotros no queremos poner en riesgo la salud de nadie y queremos que se piense también con miras para verano y para agosto”.

Los padres cuestionaron por qué cerrar escuelas donde no se han registrado brotes y donde se siguen protocolos aprobados por el Departamento de Salud.

Hasta esta semana, Salud solamente cerraba las escuelas que estuvieran en municipios catalogados como de transmisión alta, pero el secretario de Salud, Carlos Mellado informó el jueves que todas los planteles cerrarán desde este lunes, en momentos en que la tasa de positividad en la isla ronda el 13 por ciento y continúa el repunte en hospitalizaciones.

“Aunque no tenemos brotes en las escuelas, debemos tomar medidas cautelares ante la incidencia y positividad de los pasados siete días que elevaron el nivel de riesgo a uno crítico por tres días consecutivos al amparo del protocolo del Departamento de Salud”, indicó Mellado el jueves pasado.

Sin embargo, para los manifestantes el protocolo debe ser enmendado para que solo cierren las escuelas que registren brotes, como aplica para sectores de la economía.

“Ha habido un repunte de casos. Eso se reconoce, pero las guías del CDC establece que las escuelas son el último sector en cerrar y el primero en abrir”, dijo Luni Mangual, madre de una niña.

“No se puede justificar cerrar todas las escuelas cuando tenemos todos los sectores abiertos, sectores que algunos pudieran ser importantes y esenciales y otros que no lo son, pero las escuelas ofrecen un servicio esencial”, añadió. “Necesitamos que se enmiende el protocolo de apertura escolar, que está diseñado de una forma que no reconoce que la educación es un servicio esencial, porque lo hacen muy fácil cerrar”.

De igual forma cuestionó la movida de Salud, precisamente porque no se han identificado brotes en escuelas y porque los planteles han seguido las medidas de protección que la misma agencia ha solicitado implementar para evitar los contagios.

“Los brotes se están dando en otros sectores y en reuniones familiares. Si tienes a los niños en tu casa, en reuniones familiares se pueden contagiar con más facilidad que en un plantel, si van a centros comerciales o que están yendo a otras áreas que se pueden exponer”, abundó Mangual.

Informe de Salud

Antes del anuncio, Salud recibió la recomendación del cierre de las escuelas en el “Informe sobre situación de casos confirmados de COVID-19 y su efecto en el sector educativo de Puerto Rico”, que preparó el Equipo de Ciencia de Datos (ECD) del Sistema de Vigilancia para el Sector Educativo, el Equipo de Ciencia de Datos (ECD) del Proyecto de Modelaje Matemático y Epidemiológico (PMME) y el Equipo Central de Análisis del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC).

El informe, actualizado para el 1 de abril, indica que desde el comienzo de la pandemia el año pasado han habido 8,943 casos positivos de personas con alguna relación a escuelas, de los cuales 7,280 son estudiantes y 1,663 son empleados.

Asimismo, plantea “en el sector educativo se encuentra que el aumento en casos confirmados se concentra en estudiantes. Esto abona a la evidencia de que hay un efecto positivo de la vacunación en personas empleadas y maestras”.

Las gráficas presentan que entre marzo y abril se ha registrado la cantidad más alta de casos confirmados de estudiantes matriculados en escuelas desde enero de este año, cuando las escuelas todavía estaban cerradas.

Pero, el informe no identifica dónde se contagiaron esos estudiantes, si fue en sus casas, en escuelas u otros escenarios.

Gráficas del Informe sobre situación de casos confirmados de COVID-19 y su efecto en el sector educativo de Puerto Rico, que muestran un comportamiento similar de casos positivos de personas con relación a las escuelas que tienen certificación preliminar o final para reabrir para clases presenciales con las que no los tienen.

El informe indica que compararon el comportamiento de casos positivos de personas relacionadas con las 365 escuelas con certificación preliminar y final para abrir, con los casos positivos de personas relacionadas con 988 escuelas que no han completado el proceso para reabrir.

El documento plantea que el resultado fue similar entre las escuelas que han reabierto y las que todavía no tienen autorización para abrir.

Señala que “al comparar el comportamiento en la cantidad de casos desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 26 de marzo de 2021 entre ambos grupos de escuelas, no se observa una diferencia significativa”.

“Esto sustenta la idea de que el aumento en casos dentro del sector educativo es consistente con el aumento en los casos observados en la comunidad general”, indica el informe.

Por su parte, el presidente de la Coalición Científica, Daniel Colón Ramos, indicó en Twitter que “las escuelas no contribuyeron al repunte que estamos viendo en el virus”.

“No se cerraron por eso. Se cerraron porque hay unos protocolos, bien pensados y decididos antemano por gente seria en Salud, cuyos umbrales señalan que es prudente un cierre por precaución”, expresó.

No obstante, estos argumentos parecieran fortalecer el reclamo del grupo que se manifestó frente a la Fortaleza, que denuncia el cierre, independientemente de que las escuelas no se hayan identificado como foco de contagios.

“Si hubiera contagios en las escuelas, yo entendería la medida, pero si no han habido casos (de contagios) en las escuelas y los niños están siguiendo las instrucciones, y todos están bien, ¿por qué los están penalizando?”, cuestionó Linette Ventura, madre de menores de 14 y 12 años de edad.

La sicóloga escolar, Marta Martínez, madre de un niño y participante de la protesta resaltó que las guías de los CDC recomiendan que “las escuelas deben priorizarse para reabrir y permanecer reabiertas para instrucción presencial sobre negocios y actividades no esenciales.

“Desafortunadamente en Puerto Rico ha sido al revés y lo único que ha estado cerrado por un año han sido las escuelas”, dijo la sicóloga.

Recalcó que “no todo el mundo tiene los recursos para que la enseñanza a distancia sea una experiencia satisfactoria”.

“Los niños se están viendo afectados en sus emociones. Hay un alza en depresión, ansiedad e ideación suicida, muchísimos trastornos mentales, frustración entre niños y eso hay que tomarlo en cuenta. La escuela es donde se desarrollan emocional y socialmente. No es meramente donde aprenden. El impacto es mayor de lo que se piensa”, afirmó Martínez.

Mientras, Carmen Teresa Targa, quien se encontraba en la manifestación junto a sus dos hijos. Dijo que a todos en su casa tuvieron COVID-19 y su hijo de dos años estuvo hospitalizado, por lo que reconoce el temor al coronavirus.

Sin embargo, destacó que ninguno se contagió en la escuela, donde entiende que existen las medidas apropiadas para que los niños puedan asistir de forma segura, de manera que considera que debe dejarse a discreción de los padres determinar si envían o no a sus hijos a tomar clases de forma presencial.

“No han habido brotes en las escuelas. No es justo. La tristeza de él (su hijo) cuando le dije que no regresaba a la escuela. Me rompía el alma”, afirmó.

Fortaleza defiende el cierre

Por su parte, la administración del gobernador Pedro Pierluisi defendió la medida adoptada para cerrar las escuelas por dos semanas.

“El gobernador reconoce la importancia y necesidad de que los niños reciban educación presencial. De hecho, fue él quien desde enero sostuvo que estaba convencido de que los niños debían regresar a la escuela de manera gradual y parcial. A pesar de la oposición de algunos a su decisión de abrir las escuelas, el gobernador dio prioridad a la vacunación para maestros y personal educativo, se estableció el protocolo del Departamento de Salud y se trabajó con las escuelas para que estuvieran listas”, indicó la secretaria de prensa de Pierluisi, Sheila Angleró.

Recalcó que la apertura de más de 100 escuelas públicas y otras 100 escuelas privadas se dio de manera segura y no ha habido ni un solo brote de COVID-19 en las escuelas. Pero, destacó que “este pasado jueves Puerto Rico cumplió tres días en alerta roja, a nivel estatal, por lo que Salud recomendó el cierre de escuelas por precaución debido al número de contagios a nivel Isla, tal y como ordena el protocolo”.

“El mismo protocolo que se utilizó para abrir las escuelas y que claramente funcionó, es el que se está utilizando ahora para cerrar. Ahora bien, el gobernador está observando esto día a día, y evaluando las nuevas guías del CDC para junto al Departamento de Salud y de Educación seguir tomando cualquier decisión en beneficio de los niños y niñas. Estén seguros que para el gobernador la educación de ellos es prioridad y que cualquier decisión que tome, la hará pensando en su salud, seguridad y futuro”, afirmó.